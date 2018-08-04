Немецкие журналисты сообщили об «исчезновении» Меркель

По данным немецких СМИ, канцлера заметили на минувшей неделе в обществе супруга Йоахима Зауэра на Байрейтском фестивале, а после он отправился в Италию отдыхать. Супруги, как правило, летний отпуск проводят в компании друг друга, однако в этот раз Зауэр уехал без Меркель.Источник информации также добавил, что деловой календарь канцлера на текущий месяц пуст, а на заседании кабинета Министров Ангела Меркель отсутствовала. Олаф Шольц, министр финансов и вице-канцлер, временно представлял ее на данной встрече.«Исчезновение» Меркель породило различные спекуляции в СМИ, но в правительстве Германии заявили, что канцлер находится на связи, кроме того продолжает работать. По мнению некоторых изданий, Ангела Меркель взяла отпуск.