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Убийца бывшего полковника Юрия Буданова скончался в больнице

Юсуп Темерханов, убийца экс-полковника Юрия Буданова, скончался в Омской больнице. Об этом сообщает РИА Новости в областном управлении ФСИН.

Убийца бывшего полковника Юрия Буданова скончался в больнице


По словам источника информации, Юсуп Темерханов отбывал срок за убийство экс-полковника Юрия Буданова в колонии строгого режима, однако по состоянию здоровья осужденному смягчили условия. Темерханова перевели в санчасть колонии, а после в больницу города.
Собеседник агентства также отметил, что осужденный скончался от хронических проблем со здоровьем.

Правозащитник Темерханова Роза Магомедова ранее сообщала о его кончине в колонии от остановки сердца. Адвокат уточнила, что у ее подопечного всегда были проблемы со здоровьем.

Тело Юсупа Темерханова выдадут его родственникам, похороны пройдут в Чечне, об этом заявила Магомедова.

 
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Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 06:15
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