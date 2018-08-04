Убийца бывшего полковника Юрия Буданова скончался в больнице

По словам источника информации, Юсуп Темерханов отбывал срок за убийство экс-полковника Юрия Буданова в колонии строгого режима, однако по состоянию здоровья осужденному смягчили условия. Темерханова перевели в санчасть колонии, а после в больницу города.Собеседник агентства также отметил, что осужденный скончался от хронических проблем со здоровьем.Правозащитник Темерханова Роза Магомедова ранее сообщала о его кончине в колонии от остановки сердца. Адвокат уточнила, что у ее подопечного всегда были проблемы со здоровьем.Тело Юсупа Темерханова выдадут его родственникам, похороны пройдут в Чечне, об этом заявила Магомедова.