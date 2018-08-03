NASA выбрало 9 астронавтов для первого полета на космических кораблях SpaceX и Boeing

«Это очень важно для нашей страны, и мы хотим, чтобы американцы знали, что мы вернулись. Американские астронавты будут летать на американских ракетах с американской земли», - заявил администратор NASA Джим Бриденстину.Испытательные миссии Boeing и SpaceX - это, пожалуй, самые ожидаемые космические испытания в этом веке. Всего четыре полета - по два для SpaceX Crew Dragon и Boeing CST-100 Starliner - планируется выпустить на Международную космическую станцию (МКС) в течение 2019 года, как только завершенные испытательные полеты будут завершены.Полет первого полета экипажа на Starliner Boeing CST-100 – астронавтов NASA Эрика Бо, Николь Аунапу Манн и астронавта Boeing Криса Фергюсона - начнется в середине 2019 года, если все будет идти по плану. Ветераны NASA Боб Бекенк и Даг Херли будут летать на первом пилотируемом экипаже SpaceX Crew Dragon. Их миссия запланирована на апрель 2019 года.После завершения первых испытательных полётов еще два экипажа будут летать на Crew Dragon и Starliner на космическую станцию. Запуск на Starliner будет руководить ветеран астронавтов NASA Сунита Уильямсон (бывший командир МКС) и первый летчик Джон Кассада. Первым оперативным экипажем SpaceX станет ветеран-астронавт Майк Хопкинс и первый летчик Виктор Гловер.Сегодняшнее объявление экипажа для испытательных полетов SpaceX и Boeing является важным шагом для стремления NASA восстановить доступ американскому экипажу в космос с территории США. Последняя миссия NASA по космическому челноку, полет STS-135, совпадающая с командованием Ferguson от Boeing, полетела в июле 2011 года. С тех пор космическое агентство зависит от ракет и космических кораблей «Союз», оплачивая выше 70 миллионов долларов США за каждое место для полета американцев на МКС.