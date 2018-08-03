NASA выбрало 9 астронавтов для первого полета на космических кораблях SpaceX и Boeing
NASA сегодня (3 августа) в Космическом центре Джонсона назвало имена восьми астронавтов космического агентства и одного астронавта Boeing, которые станут первыми американцами, вышедшими на орбиту с территории США после того, как в 2011 году программа космических челноков NASA закрылась.
«Это очень важно для нашей страны, и мы хотим, чтобы американцы знали, что мы вернулись. Американские астронавты будут летать на американских ракетах с американской земли», - заявил администратор NASA Джим Бриденстину.
Испытательные миссии Boeing и SpaceX - это, пожалуй, самые ожидаемые космические испытания в этом веке. Всего четыре полета - по два для SpaceX Crew Dragon и Boeing CST-100 Starliner - планируется выпустить на Международную космическую станцию (МКС) в течение 2019 года, как только завершенные испытательные полеты будут завершены.
Полет первого полета экипажа на Starliner Boeing CST-100 – астронавтов NASA Эрика Бо, Николь Аунапу Манн и астронавта Boeing Криса Фергюсона - начнется в середине 2019 года, если все будет идти по плану. Ветераны NASA Боб Бекенк и Даг Херли будут летать на первом пилотируемом экипаже SpaceX Crew Dragon. Их миссия запланирована на апрель 2019 года.
После завершения первых испытательных полётов еще два экипажа будут летать на Crew Dragon и Starliner на космическую станцию. Запуск на Starliner будет руководить ветеран астронавтов NASA Сунита Уильямсон (бывший командир МКС) и первый летчик Джон Кассада. Первым оперативным экипажем SpaceX станет ветеран-астронавт Майк Хопкинс и первый летчик Виктор Гловер.
Сегодняшнее объявление экипажа для испытательных полетов SpaceX и Boeing является важным шагом для стремления NASA восстановить доступ американскому экипажу в космос с территории США. Последняя миссия NASA по космическому челноку, полет STS-135, совпадающая с командованием Ferguson от Boeing, полетела в июле 2011 года. С тех пор космическое агентство зависит от ракет и космических кораблей «Союз», оплачивая выше 70 миллионов долларов США за каждое место для полета американцев на МКС.
«Это очень важно для нашей страны, и мы хотим, чтобы американцы знали, что мы вернулись. Американские астронавты будут летать на американских ракетах с американской земли», - заявил администратор NASA Джим Бриденстину.
Испытательные миссии Boeing и SpaceX - это, пожалуй, самые ожидаемые космические испытания в этом веке. Всего четыре полета - по два для SpaceX Crew Dragon и Boeing CST-100 Starliner - планируется выпустить на Международную космическую станцию (МКС) в течение 2019 года, как только завершенные испытательные полеты будут завершены.
Полет первого полета экипажа на Starliner Boeing CST-100 – астронавтов NASA Эрика Бо, Николь Аунапу Манн и астронавта Boeing Криса Фергюсона - начнется в середине 2019 года, если все будет идти по плану. Ветераны NASA Боб Бекенк и Даг Херли будут летать на первом пилотируемом экипаже SpaceX Crew Dragon. Их миссия запланирована на апрель 2019 года.
После завершения первых испытательных полётов еще два экипажа будут летать на Crew Dragon и Starliner на космическую станцию. Запуск на Starliner будет руководить ветеран астронавтов NASA Сунита Уильямсон (бывший командир МКС) и первый летчик Джон Кассада. Первым оперативным экипажем SpaceX станет ветеран-астронавт Майк Хопкинс и первый летчик Виктор Гловер.
Сегодняшнее объявление экипажа для испытательных полетов SpaceX и Boeing является важным шагом для стремления NASA восстановить доступ американскому экипажу в космос с территории США. Последняя миссия NASA по космическому челноку, полет STS-135, совпадающая с командованием Ferguson от Boeing, полетела в июле 2011 года. С тех пор космическое агентство зависит от ракет и космических кораблей «Союз», оплачивая выше 70 миллионов долларов США за каждое место для полета американцев на МКС.
Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:35