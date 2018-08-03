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Что было бы на Земле, если бы она была сделана из черники, исследовал ученый

Вычислительная работа нейробиолога Андерса Сандберга под названием «Черничная Земля» рассматривает физику гипотетического вопроса: «Что, если бы всю Землю мгновенно заменили равным объемом несжатой черники?».

Что было бы на Земле, если бы она была сделана из черники, исследовал ученый


Научные статьи часто представляют интересные теории, способствующие лучшему пониманию мира. Сандберг признает, что вопрос «абсурден», но это не мешало ему изучать эту тему и делать вывод с использованием реальной науки и нескольких предположений. Важнейшее предположение, сделанное ученым и участниками темы форума, согласно LiveScience, заключается в том, что черника будет «большой, толстослойной голубикой» вместо «дикой, тонкокожей черники». У большей черники будет больше воздуха между ними, что значительно изменит исход гипотетической ситуации.

Согласно Сандбергу, резкое снижение силы тяжести было бы первым эффектом изменения для того, кто стоял на земле в то время. «Мгновенное превращение Земли в голубику уменьшит ее массу до 0,1274 от ее сегодняшней массы. Стоять на чернике возможно в теории, за исключением того, что почти сразу они начинают быстро сжиматься, и воздух начинает извергаться повсюду. Эффект в основном является самым сильным землетрясением, и он продолжается, пока все не упадет на 715 км», - пишет ученый. Кроме того, Сандберг сообщил, что подобное изменение структуры Земли также нарушит атмосферу. «Во время землетрясения все вокруг сильно нагреется, пока вся окружающая среда не закипит, превратившись в варенье и пар».

Конечным результатом является мир, который имеет атмосферу пара, покрывающую океан джема на вершине теплого черничного гранита.

Итак, в основном вывод состоит в том, что если бы планета превратилась в голубику, человечество погибнет горячей, терпкой, кобальтовой смертью.

«Конечно, можно подумать, стоит ли вообще сил и времени такое исследование, - пишет Сандберг в своем заключении. – Однако я считаю, что это и педагогический, и забавный способ применения стандартного моделирования планетарной науки к системе».

 
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Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 22:31
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