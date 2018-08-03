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Чили вводит исторический запрет на полиэтиленовые пакеты

Чили стала первой страной в Латинской Америке, запретившей сегодня 3 августа коммерческое использование полиэтиленовых пакетов.

Чили вводит исторический запрет на полиэтиленовые пакеты


«Я хочу поделиться с вами радостью, что на сегодняшний день мы принимаем закон», - сказал президент Себастьян Пинера на публичной церемонии в центре Сантьяго.

Крупные предприятия имеют шесть месяцев, чтобы поэтапно отказаться от использования пластиковых пакетов, а более мелкие - два года, чтобы адаптироваться к новым правилам.

Это означает, что любая форма полиэтиленового пакета, отличная от той, которая является основной упаковкой, «необходимой для гигиены или для предотвращения потерь пищевых продуктов», запрещена, говорится в правительственной газете Diario Oficial в пятницу.

Нарушившие запрет будут облагаться штрафом в размере 370 долларов США, в стране, где минимальная заработная плата составляет 800 долларов.

«Без сомнения, мы делаем гигантский шаг к чистейшему Чили», - добавил Пинера.

В то же время компании будут ограничены выдачей максимум двух пластиковых пакетов за транзакцию.

 
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Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 22:00
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