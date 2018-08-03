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В Тверской области начался фестиваль Нашествие 2018

В Тверской области в большом Завидово поблизости Твери начался фестиваль Нашествие 2018, который продлится три дня.

В Тверской области начался фестиваль Нашествие 2018


Рок-фестиваль Нашествие 2018 года порадовал в первый день гостей солнечной и жаркой погодой. В свою очередь десятки тысяч поклонников современной музыки разместятся с большим комфортом, невиданным для других рок-площадок подобного масштаба под открытым небом. В свою очередь проблем с пробками на этот раз абсолютно не было на подъездах непосредственно к полю open airу. Также организаторы учли непогоду прошлого года, сделав на трех парковках специальные насыпи из асфальтовой крошки, а также битого кирпича. Между тем на поле разместились всевозможные развлекательные площадки, скалодром, футбол, волейбол, детский городок, а также многое другое.

В текущем году нашествие на главной сцене открыл Noize MC, вместе с оркестром народных русских инструментов Белгородской филармонии. В свою очередь сцена 2.0 началась традиционно выступлением тверских команд «ИНТРА», «REDKИЕ ВИDЫ», «Компас Маури».

 
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Общество / Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:50
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