В Тверской области начался фестиваль Нашествие 2018

Рок-фестиваль Нашествие 2018 года порадовал в первый день гостей солнечной и жаркой погодой. В свою очередь десятки тысяч поклонников современной музыки разместятся с большим комфортом, невиданным для других рок-площадок подобного масштаба под открытым небом. В свою очередь проблем с пробками на этот раз абсолютно не было на подъездах непосредственно к полю open airу. Также организаторы учли непогоду прошлого года, сделав на трех парковках специальные насыпи из асфальтовой крошки, а также битого кирпича. Между тем на поле разместились всевозможные развлекательные площадки, скалодром, футбол, волейбол, детский городок, а также многое другое.В текущем году нашествие на главной сцене открыл Noize MC, вместе с оркестром народных русских инструментов Белгородской филармонии. В свою очередь сцена 2.0 началась традиционно выступлением тверских команд «ИНТРА», «REDKИЕ ВИDЫ», «Компас Маури».