Спонсор Дональда Трампа пытался получить $5 млрд госсубсидий через его адвоката

Фрэнклин Хейни, представляющий собой одного из спонсоров избирательной кампании американского президента, попытался получить пять миллиардов долларов государственных субсидий непосредственно через знакомство с действующим адвокатом Дональда Трампа. Хейни в начале апреля согласился передать десять миллионов долларов - Майклу Коэну личному адвокату главы США, в обмен на то, что он воспользуется своими связями Белого дома, а также получит субсидию, которая была нужна для завершения проекта, подразумевающего строительство в штате Алабама атомной электростанции.Задуманное не смогли осуществить вследствие того, что американский глава государства фактически порвал с тех пор все отношения с Коэном. Юриста подозревают теперь в незаконном лоббировании ряда проектов после победы Дональда Трампа. Все обвинения в компании Хейни отрицают. При этом представители Белого дома и представитель Коэна в итоге не стали давать комментарии.