АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Граф Калиостро во время русской миссии выполнял волю масонов
EUR 73.47 USD 63.45
Курс валют на 04.08.2018

Спонсор Дональда Трампа пытался получить $5 млрд госсубсидий через его адвоката

Фрэнклин Хейни, являющийся спонсором Трампа попытался получить субсидию для окончания проекта строительства современной атомной электростанции. В данном случае речь ведётся о $5 миллиардов.

Спонсор Дональда Трампа пытался получить $5 млрд госсубсидий через его адвоката


Фрэнклин Хейни, представляющий собой одного из спонсоров избирательной кампании американского президента, попытался получить пять миллиардов долларов государственных субсидий непосредственно через знакомство с действующим адвокатом Дональда Трампа. Хейни в начале апреля согласился передать десять миллионов долларов - Майклу Коэну личному адвокату главы США, в обмен на то, что он воспользуется своими связями Белого дома, а также получит субсидию, которая была нужна для завершения проекта, подразумевающего строительство в штате Алабама атомной электростанции.

Задуманное не смогли осуществить вследствие того, что американский глава государства фактически порвал с тех пор все отношения с Коэном. Юриста подозревают теперь в незаконном лоббировании ряда проектов после победы Дональда Трампа. Все обвинения в компании Хейни отрицают. При этом представители Белого дома и представитель Коэна в итоге не стали давать комментарии.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Экономика / Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Спонсор Дональда Трампа пытался получить $5 млрд
Разработчики Google Maps изменили форму Земли
Убийца бывшего полковника Юрия Буданова скончался
Немецкие журналисты сообщили об «исчезновении»
В России успешно протестирована антикреновая
Российский климатолог подверг критике Парижский
Учёные превратили микроволновую печь в генератор
Рок-группа «Ария» выступит в Чите с культовыми
Хоры из 14 стран выступят на фестивале "Поющий
Ученые предупредили, что суперэпидемия может
NASA выбрало 9 астронавтов для первого полета на
Danone будет использовать в производстве
В 2020 году полетит первый пассажирский
Какое вино можно пить в жару, рассказали в
"Охотник на экзопланет" не погиб: Телескоп NASA
Экономисты предложили ввести налог для
Что было бы на Земле, если бы она была сделана из
Кэндис Свейнпол удивила фигурой российских звезд
Samsung Electronics преждевременно опубликовала
Чили вводит исторический запрет на полиэтиленовые
Google Pixel 3 XL появился на Geekbench
В Ульяновске обнаружили тело утонувшего мужчины
Режиссер Мэт Ривз готовит новый сольный фильм про
Невесту Кличко заметили в компании другого мужчины
Минздрав РФ: 28% ВИЧ-инфицированных не опасны для
В Тверской области начался фестиваль Нашествие
Настя Каменских госпитализирована с серьёзным
Немецкий астроном обнаружил на Луне огромный
Учёные: В Австралии заражённые комары помогли
Свидание с дочерьми обошлось Брэду Питту в 100
Просмотреть все новости