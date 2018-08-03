Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Прикамье
В Пермском крае утром третьего августа случилось дорожно транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса марки ПАЗ.
Авария произошла в 7:40 на тридцатом километре автотрассы Красновишерск – Вая. По предварительным данным полиции, водитель во время подъема съехал в правый кювет, после чего пассажирской автобус врезался в дерево. В транспортном средстве находилось двадцать семь человек. В результате ДТП травмы получили семь пассажиров, из которых пострадали двое детей. Все пострадавшие были направлены в клинику. Правоохранители в данное время устанавливают причины и обстоятельства аварии.
На место дорожно транспортного происшествия выехала следственно-оперативная группа, а также глава Главного управления МВД РФ по региону.
Авария произошла в 7:40 на тридцатом километре автотрассы Красновишерск – Вая. По предварительным данным полиции, водитель во время подъема съехал в правый кювет, после чего пассажирской автобус врезался в дерево. В транспортном средстве находилось двадцать семь человек. В результате ДТП травмы получили семь пассажиров, из которых пострадали двое детей. Все пострадавшие были направлены в клинику. Правоохранители в данное время устанавливают причины и обстоятельства аварии.
На место дорожно транспортного происшествия выехала следственно-оперативная группа, а также глава Главного управления МВД РФ по региону.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:35