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Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Прикамье

В Пермском крае утром третьего августа случилось дорожно транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса марки ПАЗ.

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Прикамье


Авария произошла в 7:40 на тридцатом километре автотрассы Красновишерск – Вая. По предварительным данным полиции, водитель во время подъема съехал в правый кювет, после чего пассажирской автобус врезался в дерево. В транспортном средстве находилось двадцать семь человек. В результате ДТП травмы получили семь пассажиров, из которых пострадали двое детей. Все пострадавшие были направлены в клинику. Правоохранители в данное время устанавливают причины и обстоятельства аварии.

На место дорожно транспортного происшествия выехала следственно-оперативная группа, а также глава Главного управления МВД РФ по региону.

 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:35
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