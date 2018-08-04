Уничтожение сакрального смысла русского языка началось с Кирилла и Мефодия и закончилось реформой большевиков

Лингвисты исследовали праязык народов, живших на планете 50000 лет назад, заметив там общий корень современных наречий. Потому европейские аналоги и санскрит являются близкими родственниками, а библейские тексты упоминают о Вавилонской башне, построенной людьми, которых Творец решил наказать за гордыню и лишил возможности понимать друг друга. Специалисты пытались выяснить, какой язык объединял жителей континента, но впервые серьезные исследования в данном направлении были проведены Платоном Лукашевичем.Гениальный ученый сделал много значимых открытий, незаслуженно забытых соотечественниками, но также впервые смог расшифровать руническое письмо, являющееся наследием скандинавов. Он заметил там сложные тексты, в основе которых лежали русские слоги. Неожиданное открытие завело коллег в тупик, потому что они были уверены, что дикие язычники понятия не имели о письменности до прихода греческих монахов.Оказалось, что наши предки имели такие знания с древних времен благодаря богу Перуну. Никто не знает, кем в действительности был этот небожитель, желающий помочь людям, так что исследователи считают его пришельцем. Эксперты сразу постарались забыть о трудах специалиста, не желая раскрывать реальную историю обществу, да и Иван Грозный сильно переживал, чтобы его библиотека не попала в руки к врагам, потому что в книгах была описана истина.Даже Ломоносову не удалось исправить ситуацию, так как его работы бесследно исчезли, после чего власти стали преследовать монахов Соловецкого монастыря, хранящих уникальные рукописи. Сейчас ученые решили продолжить исследования в данном направлении, собирая сведения по крупицам. Профессор РАН Чудинов прочитал много надписей на камнях и памятниках истории, замечая там следы славянского рунического письма.Предки любили записывать на них различные события из своей жизни, а также посвящали свои избранницам особые послания, после чего дарили их женщинам. Размеры камней могли быть огромными или крошеными, на которых были нанесены миллиметровые знаки. Непонятно, как люди тогда могли наносить их без использования современных технологий, да и звучание слов тоже заинтересовало экспертов.Физики считают слог звуковой волной с различными параметрами, способной позитивно или негативно воздействовать на человеческое сознание. Потому комбинации могут иметь много колебаний, после чего слово становится носителем определенной вибрации. Такие нюансы хорошо знали жрецы и маги, использующие свои заклинания во время проведения обрядов. Также это относится к мантрам, помогающим ученикам достичь просветления во время их чтения.Каждая буква алфавита тоже не была случайностью, а несла в себе скрытый смысл, но чтобы понять его суть нужно вернуться к древнерусской азбуке. В ней есть много символизмов, непонятных современным потомкам, но там скрыт смысл человеческого существования с философией и моралью. Эта письменность стала основой кириллицы и привычного аналога, но истоками были руны. Тысячи знаков формировали предложения, а аналогичный принцип до сих пор сохранился в иероглифах китайцев и японцев.Ученые смогли найти 256 символов, сокращенных потом до 144, которые соединялись между собой вертикально или горизонтально, а также писались без пробелов в строчке. При чтении слогов можно было заметить разное значение слов, а самые древние аналоги использовались волхвами для передачи важных текстов. Обычные люди упростили азбуку, после чего чертили и резали знаки на бересте. Кроме 42 главных буковиц там было 49 дополнительных вариантов, но каждый из них имел 50 отдельных смысловых значений.В 9 веке византийцы были озабочены растущим политические влиянием Руси, так что решили внести свои коррективы, и послали к славянам греческих просветителей. Пять букв в алфавите были непонятны Кириллу и Мефодию, а потому были выкинуты из него, после чего четыре аналога получили иные названия. Затем свою лепту внес Мономах, невзлюбивший одну буковицу, а дальше Петр Первый выбросил еще шесть древних символов.После революции азбука лишилась образности и скрытого значения, но сегодня русский язык даже в исковерканном состоянии занимает шестое место в истории человечества. Недавно ученые доказали, что отделы головного мозга людей разных рас и национальностей общаются друг с другом благозвучными родными слогами, а это уже говорит об общих корнях населения планеты. Стоит отметить, что чертом раньше называли обычного писаря, но христианство не хотело признавать грамотных людей, имеющих древние знания, а потому слово приобрело негативное значение.