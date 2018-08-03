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В Ульяновске обнаружили тело утонувшего мужчины

В Ульяновске вечером второго августа в реке Свияга нашли труп утонувшего мужчины.

В Ульяновске обнаружили тело утонувшего мужчины


Сотрудники МЧС сообщили, что труп обнаружили второго августа в 22:00. Как выяснилось, утонувший мужчина купался в месте, которое не оборудовано для купания. На место происшествия приехали сотрудники спасательных служб и извлекли тело погибшего из реки Свияга. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причину гибели мужчины. Также ведется поиск деталей данного инцидента.

Ранее сообщалось, что в Самаре на пляже было обнаружено тело утонувшей женщины. Правоохранители устанавливают личность погибшей.

 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:45
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