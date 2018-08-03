В Ульяновске обнаружили тело утонувшего мужчины

Сотрудники МЧС сообщили, что труп обнаружили второго августа в 22:00. Как выяснилось, утонувший мужчина купался в месте, которое не оборудовано для купания. На место происшествия приехали сотрудники спасательных служб и извлекли тело погибшего из реки Свияга. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причину гибели мужчины. Также ведется поиск деталей данного инцидента.Ранее сообщалось, что в Самаре на пляже было обнаружено тело утонувшей женщины. Правоохранители устанавливают личность погибшей.