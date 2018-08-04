Разработчики Google Maps изменили форму Земли

Отмечается, что опция доступна для приложений, которые используются на настольных и портативных компьютерах. Массовое внедрение этого новшества ожидается в браузерах Chrome, Firefox и Edge.Стоит напомнить, что ранее представители ВЦИОМ провели опрос, и оказалось, что 3% жителей России уверены в плоской форме Земли. 4% опрошенных не уверены в круглой форме нашей планеты, но для того чтобы окончательно разобраться с этим вопросом, им нужны весомые аргументы.Таким образом, нововведение в Google Maps может показать людям, какой формы наша Земля на самом деле.