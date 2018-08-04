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Разработчики Google Maps изменили форму Земли

Пользователи ресурса Reddit заметили, что при отдалении от Земли в картографическом приложении Google Maps планета становится шарообразной. Ранее она была плоской.

Разработчики Google Maps изменили форму Земли


Отмечается, что опция доступна для приложений, которые используются на настольных и портативных компьютерах. Массовое внедрение этого новшества ожидается в браузерах Chrome, Firefox и Edge.

Стоит напомнить, что ранее представители ВЦИОМ провели опрос, и оказалось, что 3% жителей России уверены в плоской форме Земли. 4% опрошенных не уверены в круглой форме нашей планеты, но для того чтобы окончательно разобраться с этим вопросом, им нужны весомые аргументы.

Таким образом, нововведение в Google Maps может показать людям, какой формы наша Земля на самом деле.

 
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Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 06:30
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