Елена Степаненко требует от Евгения Петросяна более 80 процентов имущества

Источник из окружения семейной пары Елены Степаненко и Евгения Петросяна заявил, что юмористка требует от неверного супруга более 80 процентов имущества, которое нажито за долгие тридцать три года совместного брака. Выяснилось, что вопрос, который возник у супругов с разделением имущества, артистка приняла решение уладить, обратившись в московский Хамовнический суд. Она потребует расторжения брака с отечественным юмористом. Журналисты узнали, что из десяти столичных квартир, которыми владеют супруги, Степаненко потребовала восемь. Также после развода артистка намерена завладеть разными семейными ценностями и антиквариатом. Сам Петросян пока никак не комментирует решение его жены, воздержавшись от публичных заявлений.Стоит напомнить, что СМИ стало известно, что причиной расторжения брака звёздных юмористов стало увлечение Петросяна более молодой женщиной – личной помощницей Татьяной Брухуновой, которая очень похожа на Степаненко.