Елена Степаненко требует от Евгения Петросяна более 80 процентов имущества
Скандал звёздной четы набирает обороты. Стало известно, что Елена Степаненко требует от своего супруга Евгения Петросяна свыше 80 процентов имущества.
Источник из окружения семейной пары Елены Степаненко и Евгения Петросяна заявил, что юмористка требует от неверного супруга более 80 процентов имущества, которое нажито за долгие тридцать три года совместного брака. Выяснилось, что вопрос, который возник у супругов с разделением имущества, артистка приняла решение уладить, обратившись в московский Хамовнический суд. Она потребует расторжения брака с отечественным юмористом. Журналисты узнали, что из десяти столичных квартир, которыми владеют супруги, Степаненко потребовала восемь. Также после развода артистка намерена завладеть разными семейными ценностями и антиквариатом. Сам Петросян пока никак не комментирует решение его жены, воздержавшись от публичных заявлений.
Стоит напомнить, что СМИ стало известно, что причиной расторжения брака звёздных юмористов стало увлечение Петросяна более молодой женщиной – личной помощницей Татьяной Брухуновой, которая очень похожа на Степаненко.
Источник из окружения семейной пары Елены Степаненко и Евгения Петросяна заявил, что юмористка требует от неверного супруга более 80 процентов имущества, которое нажито за долгие тридцать три года совместного брака. Выяснилось, что вопрос, который возник у супругов с разделением имущества, артистка приняла решение уладить, обратившись в московский Хамовнический суд. Она потребует расторжения брака с отечественным юмористом. Журналисты узнали, что из десяти столичных квартир, которыми владеют супруги, Степаненко потребовала восемь. Также после развода артистка намерена завладеть разными семейными ценностями и антиквариатом. Сам Петросян пока никак не комментирует решение его жены, воздержавшись от публичных заявлений.
Стоит напомнить, что СМИ стало известно, что причиной расторжения брака звёздных юмористов стало увлечение Петросяна более молодой женщиной – личной помощницей Татьяной Брухуновой, которая очень похожа на Степаненко.