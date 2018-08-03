Минздрав РФ: 28% ВИЧ-инфицированных не опасны для окружающих

В 2017 году зарегистрировано понижение вирусной нагрузки у 229 тысяч ВИЧ-инфицированных, что составило 28% от общего количества больных. Минздрав уверен, что эти люди не опасны для окружающих. Они могут жить не боясь заразить полового партнёра вирусом. Специалисты признают, что некоторые риски всё же остаются.К 2020 году Минздрав ожидает увеличение количества больных, не опасных для окружающих, на 90%. Для достижения такого показателя необходимо обеспечить ВИЧ-инфицированных бесплатными лекарствами. Также многое зависит от самого пациента и от его следования рекомендациям врачей. Многие больные перестают лечиться после перенесения побочных эффектов, однако доказано, что терапия способна увеличить продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных.