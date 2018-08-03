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Минздрав РФ: 28% ВИЧ-инфицированных не опасны для окружающих

Минздрав РФ опубликовал отчёт о количестве ВИЧ-инфицированных на 2017 год. По сообщению ведомства, 28% больных не опасны для общества и могут жить жизнью обычного человека.

Минздрав РФ: 28% ВИЧ-инфицированных не опасны для окружающих


В 2017 году зарегистрировано понижение вирусной нагрузки у 229 тысяч ВИЧ-инфицированных, что составило 28% от общего количества больных. Минздрав уверен, что эти люди не опасны для окружающих. Они могут жить не боясь заразить полового партнёра вирусом. Специалисты признают, что некоторые риски всё же остаются.

К 2020 году Минздрав ожидает увеличение количества больных, не опасных для окружающих, на 90%. Для достижения такого показателя необходимо обеспечить ВИЧ-инфицированных бесплатными лекарствами. Также многое зависит от самого пациента и от его следования рекомендациям врачей. Многие больные перестают лечиться после перенесения побочных эффектов, однако доказано, что терапия способна увеличить продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных.

 
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Добавил: Митьева Марина Сегодня, 21:00
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