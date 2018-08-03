Невесту Кличко заметили в компании другого мужчины

В частности, актриса выходила из ресторана с не менее привлекательным молодым человеком, причем для основания в теплоте чувствуют указано, что они держались за руку. Примечательно, в прошлом месяце Владимир Кличко со своей возлюбленной отдыхал в Греции, однако уже сейчас отмечается неожиданное свидание с другим мужчиной. Однако позже выяснилось, что к настоящему времени украинский боксер и известная актриса уже не вместе, а потому Хайден Панеттьери вполне имела свободу для свидания с другими мужчинами.Если еще совсем недавно на безымянном пальце Хайден Панеттьери красовалось кольцо от Владимира Кличко, то теперь его нет. Пользователи активно начали высказывать версии по поводу случившегося инцидента, предполагая, что девушке попусту надоело ждать момента, когда ее любимый мужчина решится на регистрацию брака. Однако истинные обстоятельства разлада в отношениях в известной паре останутся известными лишь для них самих.