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Ученые предупредили, что суперэпидемия может начаться с метрополитена

Ученые из ФРГ и Гонконга предупредили, что масштабная суперэпидемия может начаться с метро. Именно метрополитен был признан настоящим рассадником потенциально опасных бактерий.

Ученые предупредили, что суперэпидемия может начаться с метрополитена

Как пишет издание Die Welt, специалисты из Института Ганса Ноэля и Университета Гонконга длительное время занимались изучением бактерий, которые можно встретить на подземном общественном транспорте. Было установлено, что двери, ручки и сиденья вагонов буквально кишат патогенными микроорганизмами.

Ученые брали образцы и непосредственно с ладоней пассажиров, которые часто пользовались этим видом транспорта. Оказалось, что среди многообразия бактерий там находилась и печально известный возбудитель язвы желудка - Helicobacter pylory.

Специалисты-микробиологи выразили опасение тем, как быстро и непредсказуемо мутируют бактерии и вирусы, иммунитет которых возрастает по мере привыкания в новейшим антибактериальным средствам. Все это вынуждает ученых постоянно находиться в поиске наиболее эффективных средств, которые помогли бы защитить человечество от большой опасности.

 
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Наука
Добавил: Семчишина Ирина Вчера, 23:45
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