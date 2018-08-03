Ученые предупредили, что суперэпидемия может начаться с метрополитена
Ученые из ФРГ и Гонконга предупредили, что масштабная суперэпидемия может начаться с метро. Именно метрополитен был признан настоящим рассадником потенциально опасных бактерий.
Как пишет издание Die Welt, специалисты из Института Ганса Ноэля и Университета Гонконга длительное время занимались изучением бактерий, которые можно встретить на подземном общественном транспорте. Было установлено, что двери, ручки и сиденья вагонов буквально кишат патогенными микроорганизмами.
Ученые брали образцы и непосредственно с ладоней пассажиров, которые часто пользовались этим видом транспорта. Оказалось, что среди многообразия бактерий там находилась и печально известный возбудитель язвы желудка - Helicobacter pylory.
Специалисты-микробиологи выразили опасение тем, как быстро и непредсказуемо мутируют бактерии и вирусы, иммунитет которых возрастает по мере привыкания в новейшим антибактериальным средствам. Все это вынуждает ученых постоянно находиться в поиске наиболее эффективных средств, которые помогли бы защитить человечество от большой опасности.
Как пишет издание Die Welt, специалисты из Института Ганса Ноэля и Университета Гонконга длительное время занимались изучением бактерий, которые можно встретить на подземном общественном транспорте. Было установлено, что двери, ручки и сиденья вагонов буквально кишат патогенными микроорганизмами.
Ученые брали образцы и непосредственно с ладоней пассажиров, которые часто пользовались этим видом транспорта. Оказалось, что среди многообразия бактерий там находилась и печально известный возбудитель язвы желудка - Helicobacter pylory.
Специалисты-микробиологи выразили опасение тем, как быстро и непредсказуемо мутируют бактерии и вирусы, иммунитет которых возрастает по мере привыкания в новейшим антибактериальным средствам. Все это вынуждает ученых постоянно находиться в поиске наиболее эффективных средств, которые помогли бы защитить человечество от большой опасности.
Наука
Добавил: Семчишина Ирина Вчера, 23:45