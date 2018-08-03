Ученые предупредили, что суперэпидемия может начаться с метрополитена

Как пишет издание Die Welt, специалисты из Института Ганса Ноэля и Университета Гонконга длительное время занимались изучением бактерий, которые можно встретить на подземном общественном транспорте. Было установлено, что двери, ручки и сиденья вагонов буквально кишат патогенными микроорганизмами.Ученые брали образцы и непосредственно с ладоней пассажиров, которые часто пользовались этим видом транспорта. Оказалось, что среди многообразия бактерий там находилась и печально известный возбудитель язвы желудка - Helicobacter pylory.Специалисты-микробиологи выразили опасение тем, как быстро и непредсказуемо мутируют бактерии и вирусы, иммунитет которых возрастает по мере привыкания в новейшим антибактериальным средствам. Все это вынуждает ученых постоянно находиться в поиске наиболее эффективных средств, которые помогли бы защитить человечество от большой опасности.