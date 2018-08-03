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Danone будет использовать в производстве маркировку "Светофор"

Danone оказала поддержку проекту маркировки продукции цветами светофора. Мороженое от компании стало первым продуктом, имеющим специальный маркер, всего же в проекте участвую 11 наименований товаров компании.

Danone будет использовать в производстве маркировку "Светофор"


Компания Danone присоединилась к проекту маркирования продуктов "Светофор", стартовавшему 1 июня. Роспотребнадзор особо выделил молочный сегмент российского рынка. По данным ведомства, молочная продукция составляет 30% от всего объёма продовольствия. Её употребляют дети, поэтому качеству товара должно уделяться особое внимание.

Первым продуктом от Danone, получившим маркер "Светофор", стало мороженое. Благодаря этому проекту потребитель сможет увидеть какие продукты могут нанести вред здоровью. Красным цветом будет отмечена продукция в которой содержится более суточной нормы соли и сахара, жёлтый маркер получат товары со средними показателями, а зелёный цвет будет указывать на низкое содержание веществ. Проект научит россиян правильно питаться.

 
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Общество
Добавил: Митьева Марина Вчера, 23:30
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