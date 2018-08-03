Ксения Дели показала новорожденную дочь и своего мужа
Бывшая возлюбленная популярного российского исполнителя Егора Крида, модель Ксения Дели, совсем недавно порадовала супруга рождением дочери. Фотография ребенка уже опубликовала в социальной сети, тем самым не стесняясь делиться с поклонниками самым сокровенным.
Несмотря на то, что девушка длительное время пребывала «в интересном» положении, однако лишь в мае появились точные данные о том, что Дели беременна. Напомним, что русская красавица всего несколько лет назад вышла замуж за египтянина, который ее значительно старше (64 года). Торжественная церемония бракосочетания проходило в Греции, куда съехались порядка 150 гостей. Многие поклонники резко негативно отреагировали на любовные связи со столь зрелым мужчиной, не веря в искренность чувств.
Беременная девушка неоднократно публиковала фотографии с любимым мужчиной, не скрывая отношений и показывая истинную идиллию. В настоящее время родители маленькой девочки проживают в Калифорнии, где и занимаются воспитанием и развитием малышки. Не исключено, что теперь Ксения Дели будет чаще радовать подписчиков новыми кадрами со своей маленькой дочерью.
Несмотря на то, что девушка длительное время пребывала «в интересном» положении, однако лишь в мае появились точные данные о том, что Дели беременна. Напомним, что русская красавица всего несколько лет назад вышла замуж за египтянина, который ее значительно старше (64 года). Торжественная церемония бракосочетания проходило в Греции, куда съехались порядка 150 гостей. Многие поклонники резко негативно отреагировали на любовные связи со столь зрелым мужчиной, не веря в искренность чувств.
Беременная девушка неоднократно публиковала фотографии с любимым мужчиной, не скрывая отношений и показывая истинную идиллию. В настоящее время родители маленькой девочки проживают в Калифорнии, где и занимаются воспитанием и развитием малышки. Не исключено, что теперь Ксения Дели будет чаще радовать подписчиков новыми кадрами со своей маленькой дочерью.