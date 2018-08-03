Ксения Дели показала новорожденную дочь и своего мужа

Несмотря на то, что девушка длительное время пребывала «в интересном» положении, однако лишь в мае появились точные данные о том, что Дели беременна. Напомним, что русская красавица всего несколько лет назад вышла замуж за египтянина, который ее значительно старше (64 года). Торжественная церемония бракосочетания проходило в Греции, куда съехались порядка 150 гостей. Многие поклонники резко негативно отреагировали на любовные связи со столь зрелым мужчиной, не веря в искренность чувств.Беременная девушка неоднократно публиковала фотографии с любимым мужчиной, не скрывая отношений и показывая истинную идиллию. В настоящее время родители маленькой девочки проживают в Калифорнии, где и занимаются воспитанием и развитием малышки. Не исключено, что теперь Ксения Дели будет чаще радовать подписчиков новыми кадрами со своей маленькой дочерью.