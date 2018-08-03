Эксперты рассказали о новом пакете санкций США против РФ
Сенаторы из Соединённых Штатов угрожают Российской Федерации страшными новыми санкциями.
Уже подготовили новый законопроект, который призван оказать влияние на РФ. Линдси Грэм, являющийся сенатором Республиканской партии подчеркивает, что санкции, которые действуют в настоящее время не способны удержать кремль от вмешательств в промежуточные выборы текущего года. Журналисты издания «ПолитЭксперт» отмечают, что вследствие этого сенаторы из Соединённых Штатов угрожают РФ новыми, более страшными, жесткими санкционными ограничениями. Данные санкции коснуться российского государственного долга. Ограничения также затронут российских предпринимателей и политиков. По заявлению Грэма, задачей сенаторов является изменение существующий статус-кво, подавление сокрушительными санкциями путинской России.
В свою очередь сенатор умолчал, что предлагаемые им меры будут самыми тяжёлыми из всех принятых раньше. По словам политика, новые санкции будут действенны, пока Россия не перестанет атаковать киберпространство США. По словам Линдси Грэма, политика Соединённых Штатов останется неизменной в отношении Украины и Сирии. Сенаторы, готовящиеся санкции назвали довольно грозно: «всеобъемлющий законопроект».
Уже подготовили новый законопроект, который призван оказать влияние на РФ. Линдси Грэм, являющийся сенатором Республиканской партии подчеркивает, что санкции, которые действуют в настоящее время не способны удержать кремль от вмешательств в промежуточные выборы текущего года. Журналисты издания «ПолитЭксперт» отмечают, что вследствие этого сенаторы из Соединённых Штатов угрожают РФ новыми, более страшными, жесткими санкционными ограничениями. Данные санкции коснуться российского государственного долга. Ограничения также затронут российских предпринимателей и политиков. По заявлению Грэма, задачей сенаторов является изменение существующий статус-кво, подавление сокрушительными санкциями путинской России.
В свою очередь сенатор умолчал, что предлагаемые им меры будут самыми тяжёлыми из всех принятых раньше. По словам политика, новые санкции будут действенны, пока Россия не перестанет атаковать киберпространство США. По словам Линдси Грэма, политика Соединённых Штатов останется неизменной в отношении Украины и Сирии. Сенаторы, готовящиеся санкции назвали довольно грозно: «всеобъемлющий законопроект».
Политика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:34