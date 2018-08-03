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Какое вино можно пить в жару, рассказали в Минздраве

Какое вино можно употреблять в жаркий сезон без вреда для здоровья, рассказали в Минздраве РФ. По словам главного внештатного психиатра-нарколога Евгения Брюна, допускается пить только белое вино, обязательно разбавленное водой.

Какое вино можно пить в жару, рассказали в Минздраве

Эксперт выразил мнение, что белое вино с водой прекрасно утолит жажду, поднимет настроение и не вызовет негативных последствий для здоровья.

Что касается вина, изготовленного из темных сортов винограда, то здесь не все так однозначно, несмотря на многочисленные полезные свойства этого напитка. Евгений Брюн назвал красное вино «тяжелым» из-за наличия в нем большого количества танинов флаавонидов, а также сахаров и следов таких технических ингредиентов, как виноградные шкурки и косточки.

Авторитетный нарколог подчеркнул, что в зной и жару любой алкоголь пользы не несет. Максимум сколько можно себе позволить – это 50 грамм хмельного напитка.

Ранее международные ученые неоднократно доказывали пользу красного вина для здоровья человека, утверждая, что небольшая и регулярная порция этого напитка позволяет снизить риск рака.

 
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Общество
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 23:00
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