АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Граф Калиостро во время русской миссии выполнял волю масонов
EUR 73.42 USD 63.14
Курс валют на 03.08.2018

Экономисты предложили ввести налог для автомобилистов, чтобы снизить количество пробок на дорогах

Американские и немецкие ученые в области экономики разработали способ борьбы с автомобильными пробками и загрязнениями окружающей среды. Экономисты предложили ввести динамический налог на проезд для автомобилистов.

Экономисты предложили ввести налог для автомобилистов, чтобы снизить количество пробок на дорогах


Было подсчитано, что в прошлом году общий убыток от пробок в США, Великобритании и Германии составил 461 млрд. долларов. Дело в том, что в пробке автомобиль расходует больше топлива, а также в большей мере загрязняет окружающую среду. Таким образом, авторы проекта решили бороться с этой проблемой экономическим путем.

Для этого можно использовать доступные навигационные датчики, чтобы отслеживать движение каждой машины. В режиме реального времени система будет начислять налог водителю в зависимости от того, сколько он проехал и по какой дороге. Сообщается, что чем больше автомобилей на дороге, тем выше тариф будет на проезд по ней.

По мнению авторов идеи, такой вариант позволит решить не только проблему пробок, но и потратить сэкономленные средства на ремонт дорог и снижение топливных налогов.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 22:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Какое вино можно пить в жару, рассказали в
"Охотник на экзопланет" не погиб: Телескоп NASA
Экономисты предложили ввести налог для
Что было бы на Земле, если бы она была сделана из
Кэндис Свейнпол удивила фигурой российских звезд
Samsung Electronics преждевременно опубликовала
Чили вводит исторический запрет на полиэтиленовые
Google Pixel 3 XL появился на Geekbench
В Ульяновске обнаружили тело утонувшего мужчины
Режиссер Мэт Ривз готовит новый сольный фильм про
Невесту Кличко заметили в компании другого мужчины
Минздрав РФ: 28% ВИЧ-инфицированных не опасны для
В Тверской области начался фестиваль Нашествие
Настя Каменских госпитализирована с серьёзным
Немецкий астроном обнаружил на Луне огромный
Учёные: В Австралии заражённые комары помогли
Свидание с дочерьми обошлось Брэду Питту в 100
Компания Origin представила один из самых легких
Стала известна предварительная дата презентации
Ольга Бузова приобрела в Подмосковье хлебозавод
Фанаты "женили" Николая Цискаридзе на ученице
Ксения Дели показала новорожденную дочь и своего
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в
Эксперты рассказали о новом пакете санкций США
В России появился самый дешевый смартфон компании
Солистка "Фабрики" Саша Савельева попала в
Sony Xperia XA2 на Amazon упадет в цене
В Украине продают копию новейшего Bugatti по цене
Представлен новый бюджетный хэтчбек Honda Brio
Елена Степаненко требует от Евгения Петросяна
Просмотреть все новости