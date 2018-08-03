Экономисты предложили ввести налог для автомобилистов, чтобы снизить количество пробок на дорогах

Было подсчитано, что в прошлом году общий убыток от пробок в США, Великобритании и Германии составил 461 млрд. долларов. Дело в том, что в пробке автомобиль расходует больше топлива, а также в большей мере загрязняет окружающую среду. Таким образом, авторы проекта решили бороться с этой проблемой экономическим путем.Для этого можно использовать доступные навигационные датчики, чтобы отслеживать движение каждой машины. В режиме реального времени система будет начислять налог водителю в зависимости от того, сколько он проехал и по какой дороге. Сообщается, что чем больше автомобилей на дороге, тем выше тариф будет на проезд по ней.По мнению авторов идеи, такой вариант позволит решить не только проблему пробок, но и потратить сэкономленные средства на ремонт дорог и снижение топливных налогов.