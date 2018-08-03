Россия догоняет Америку по уровню ожирения

Примечательно, что в стране фиксируется все большее увлечение физическими нагрузками и активным видами спорта. Но одновременно с этой позитивной тенденцией количество толстяков также растет, разводят руками специалисты.Только в период с 2016 по 2017 год врачи диагностировали ожирение у 1,9 миллиона россиян, из которых больше 450 тысяч – дети и подростки.Эксперты объясняют этот факт несколькими причинами, включая болезненное состояние организма. В частности, болезни щитовидной железы или поликистоз яичников провоцируют гормональный сбой, из-за которого организм начинает активно накапливать запасы энергии в виде жировых прослоек.К аналогичному результату приводит хроническое переедание, стресс, депрессия, прочие психологические расстройства. В России зачастую принято «заедать» проблемы, что и провоцирует появление лишнего веса.В Росздравнадзоре напомнили, что здоровье человека в данном случае – в его собственных руках. Общество нуждается в том, чтобы россияне сознательно несли ответственность за свое здоровье, отказываясь от вредных привычек и отдавая предпочтение здоровому образу жизни.