АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Граф Калиостро во время русской миссии выполнял волю масонов
EUR 73.42 USD 63.14
Курс валют на 03.08.2018

Россия догоняет Америку по уровню ожирения

Россия почти догнала Америку по уровню ожирения. Количество полных людей за последние пять лет увеличилось на 30%, о чем говорится в официальном докладе Росздравнадзора.

Россия догоняет Америку по уровню ожирения

Примечательно, что в стране фиксируется все большее увлечение физическими нагрузками и активным видами спорта. Но одновременно с этой позитивной тенденцией количество толстяков также растет, разводят руками специалисты.

Только в период с 2016 по 2017 год врачи диагностировали ожирение у 1,9 миллиона россиян, из которых больше 450 тысяч – дети и подростки.

Эксперты объясняют этот факт несколькими причинами, включая болезненное состояние организма. В частности, болезни щитовидной железы или поликистоз яичников провоцируют гормональный сбой, из-за которого организм начинает активно накапливать запасы энергии в виде жировых прослоек.

К аналогичному результату приводит хроническое переедание, стресс, депрессия, прочие психологические расстройства. В России зачастую принято «заедать» проблемы, что и провоцирует появление лишнего веса.

В Росздравнадзоре напомнили, что здоровье человека в данном случае – в его собственных руках. Общество нуждается в том, чтобы россияне сознательно несли ответственность за свое здоровье, отказываясь от вредных привычек и отдавая предпочтение здоровому образу жизни.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 18:41
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Origin представила один из самых легких
Стала известна предварительная дата презентации
Ольга Бузова приобрела в Подмосковье хлебозавод
Фанаты "женили" Николая Цискаридзе на ученице
Ксения Дели показала новорожденную дочь и своего
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в
Эксперты рассказали о новом пакете санкций США
В России появился самый дешевый смартфон компании
Солистка "Фабрики" Саша Савельева попала в
Sony Xperia XA2 на Amazon упадет в цене
В Украине продают копию новейшего Bugatti по цене
Представлен новый бюджетный хэтчбек Honda Brio
Елена Степаненко требует от Евгения Петросяна
1.8 на «механике» — самый продаваемый седан LADA
Россия догоняет Америку по уровню ожирения
Известна дата релиза финальной версии
Sony Pictures открыла в России собственное
Ростелеком создал смартфоны для госслужащих РФ
В Стэнфорде научились лечить аутизм с помощью
Турецкий отель выгнал певицу Сашу на улицу вместе
Актеру Чарли Шину не хватает денег оплатить
В подъезде дома Барнаула обнаружили труп женщины
В военных вузах России откроют направление
Стали известны цена и дата начала продаж в России
Sony Pictures начала работу над спин-оффом про
Учёные: "Паутинки" перед глазами - признак
Региональным школам РФ направили рекомендации по
СК опубликовало видео с реакцией одной из сестёр
В США полицейские нашли пропавшую девочку,
Changan осваивает нишу кросс-купе с новым CS85
Просмотреть все новости