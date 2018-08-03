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Google Pixel 3 XL появился на Geekbench

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench был замечен смартфон Google Pixel 3 XL. По предварительным данным, аппарат вместе с младшей моделью должен быть представлен в середине будущей осени.

Google Pixel 3 XL появился на Geekbench


Сообщается, что в роли тестируемой модели была использована сборка с кодовым названием Crosshatch. В аппаратной основе такой версии Pixel 3 XL оказался топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845. Кроме того указано, что девайс получил 4 гигабайта оперативной памяти.

В ходе одноядерного теста устройство заработало 2426 баллов, а в условиях многоядерного тестирования смартфон получил 8359 баллов. Это меньше, чем у OnePlus 6, однако все будет зависеть от того, как новинка поведет себя в условиях реального пользования.

Google Pixel 3 XL недавно был продемонстрирован на «живых» снимках. Тогда удалось узнать, что смартфон обзавелся безрамочным дизайном и вырезом в верхней части экрана. Также было видно, что задняя панель выполнена из стекла. Одним из главных отличий Google Pixel 3 окажется отсутствия «брови» вверху передней панели.

 
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Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 22:00
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