Google Pixel 3 XL появился на Geekbench

Сообщается, что в роли тестируемой модели была использована сборка с кодовым названием Crosshatch. В аппаратной основе такой версии Pixel 3 XL оказался топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845. Кроме того указано, что девайс получил 4 гигабайта оперативной памяти.В ходе одноядерного теста устройство заработало 2426 баллов, а в условиях многоядерного тестирования смартфон получил 8359 баллов. Это меньше, чем у OnePlus 6, однако все будет зависеть от того, как новинка поведет себя в условиях реального пользования.Google Pixel 3 XL недавно был продемонстрирован на «живых» снимках. Тогда удалось узнать, что смартфон обзавелся безрамочным дизайном и вырезом в верхней части экрана. Также было видно, что задняя панель выполнена из стекла. Одним из главных отличий Google Pixel 3 окажется отсутствия «брови» вверху передней панели.