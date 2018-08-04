Российский климатолог подверг критике Парижский договор о климате
Российский климатолог климатолог Андрей Киселев считает, что эффективность Парижского соглашения по климату, подписанное в 2015 году, является сомнительным предприятием. Он считает, что этот договор обладает лишь небольшой эффективностью. Напомним, что данный документ предусматривает снижение количества выбросов углекислого газа в атмосферу, чтобы замедлить развитие парникового эффекта.
Андрей Киселев согласился с недавней публикацией австралийских ученых, которые указали на не очень благоприятные прогнозы касательно климата Земли. Специалисты прогнозируют увеличение количества смертей из-за жаркой погоды. По их утверждению, на ситуацию сильно влияют антропогенные факторы. Однако некоторые оптимисты все же считают, что тяжелых последствий удастся избежать, если соблюдать условия Парижского договора, а именно ограничить рост средней температуры до 1,5 градуса по Цельсию.
Помимо этого Киселев считает, что случаи аномальных погодных условий в тех регионах, где этого менее всего ожидают, участятся. Чтобы Парижский договор действительно заработал, климатолог предлагает добавить проекту больше конкретики и жесткости в условиях.
Андрей Киселев согласился с недавней публикацией австралийских ученых, которые указали на не очень благоприятные прогнозы касательно климата Земли. Специалисты прогнозируют увеличение количества смертей из-за жаркой погоды. По их утверждению, на ситуацию сильно влияют антропогенные факторы. Однако некоторые оптимисты все же считают, что тяжелых последствий удастся избежать, если соблюдать условия Парижского договора, а именно ограничить рост средней температуры до 1,5 градуса по Цельсию.
Помимо этого Киселев считает, что случаи аномальных погодных условий в тех регионах, где этого менее всего ожидают, участятся. Чтобы Парижский договор действительно заработал, климатолог предлагает добавить проекту больше конкретики и жесткости в условиях.
Наука
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 05:00