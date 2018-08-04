Российский климатолог подверг критике Парижский договор о климате

Андрей Киселев согласился с недавней публикацией австралийских ученых, которые указали на не очень благоприятные прогнозы касательно климата Земли. Специалисты прогнозируют увеличение количества смертей из-за жаркой погоды. По их утверждению, на ситуацию сильно влияют антропогенные факторы. Однако некоторые оптимисты все же считают, что тяжелых последствий удастся избежать, если соблюдать условия Парижского договора, а именно ограничить рост средней температуры до 1,5 градуса по Цельсию.Помимо этого Киселев считает, что случаи аномальных погодных условий в тех регионах, где этого менее всего ожидают, участятся. Чтобы Парижский договор действительно заработал, климатолог предлагает добавить проекту больше конкретики и жесткости в условиях.