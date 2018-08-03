АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Граф Калиостро во время русской миссии выполнял волю масонов
EUR 73.42 USD 63.14
Курс валют на 03.08.2018

Соседка Алены Савкиной (Рапунцель-младшей) рассказала мерзкое прошлое участницы «Дома-2»

Соседка Алены Савкиной (Рапунцель-младшей) поведала преданным поклонникам скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» мерзкое прошлое будущей мамочки.

Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки «Дом-2» не является секретом то, что в отличии от Ольги Рапунцель, поспевшей изрядно испортить свою репутацию, Алена Савкина продолжительный период времени многим телезрителям казалась едва ли не образцом совершенства.

Соседка Алены Савкиной (Рапунцель-младшей) рассказала мерзкое прошлое участницы «Дома-2»

Как бы то ни было, но первые же возмутительные скандалы с участием длинноволосой красавицы, расставили все по своим местам. На сегодняшний день буквально все верные фанаты одного из самых популярных и самых скандальных телепроектов России уверены, что Алена Савкина еще не единожды даст фору всем самым скандальным девушкам реалити-шоу «Дом-2».

Если же верить информации, которая несколько часов назад появилась в Сети и которую распространила соседка звездного семейства Рапунцель из Владивостока, то Алена на самом деле уже очень давно переплюнула свою старшую сестру по части распутного и безнравственного поведения. В довершении всего, как сообщается, на фоне Алены времяпрепровождение Ольги в чате для взрослых является ничем иным, как просто детским лепетом.

Соседка Алены Савкиной (Рапунцель-младшей) рассказала мерзкое прошлое участницы «Дома-2»

Как рассказала соседка «брендов» проставленной телестройки, Алена Савкина уже давно примкнула к представительницам древней профессии. Сообщается, что длинноволосую красавицу не единожды видели в компании мужчин кавказской национальности в недорогих барах и даже саунах и банях.

В конце концов подобный образ жизни Алены Рапунцель-младшей и закончился тем, что девушка на данный момент находится в интересном положении. Правда, соседка уверена, что участница «Дома-2» пытается прикрыть свои грехи замужеством на Илье Яббарове, сама же на самом деле не знает имени настоящего отца своего будущего малыша.

К слову, соседка из Владивостока даже сообщила, что Алена Савкина уже не единожды избавлялась от беременности. По словам женщины, она не будет удивляться тому, если вдруг узнает, что длинноволосая красавица потеряла малыша, так как уверена, что девушка на данный момент делает все возможное и невозможное для того, чтобы у нее случился выкидыш.

Соседка Алены Савкиной (Рапунцель-младшей) рассказала мерзкое прошлое участницы «Дома-2»

«А я верю во все это! Вы видели, кто этих сестер Рапунцель воспитывал то? Вполне все понятно!», «Савкина и Яббаров подходят друг другу идеально просто! Оба не совсем нормальные! Да и деньги, что один, что вторая любят и готовы ради наживы на все!», «С такой то мамой, не удивительно, что дочери себя так ведут!», - продолжают активно обсуждать телезрители «Дома-2» в Сети.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:01
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Sony Pictures открыла в России собственное
Ростелеком создал смартфоны для госслужащих РФ
В Стэнфорде научились лечить аутизм с помощью
Турецкий отель выгнал певицу Сашу на улицу вместе
Актеру Чарли Шину не хватает денег оплатить
В подъезде дома Барнаула обнаружили труп женщины
В военных вузах России откроют направление
Стали известны цена и дата начала продаж в России
Sony Pictures начала работу над спин-оффом про
Учёные: "Паутинки" перед глазами - признак
Региональным школам РФ направили рекомендации по
СК опубликовало видео с реакцией одной из сестёр
В США полицейские нашли пропавшую девочку,
Changan осваивает нишу кросс-купе с новым CS85
Топалов и Лазарев доказали свою дружбу крепким
Международный фестиваль «Норд-Вест» пройдёт в
"Жирная - значит красивая!": Алёна Апина показала
Соседка Алены Савкиной (Рапунцель-младшей)
В Ботаническом саду Ростова-на-Дону найдено тело
В России стартовали продажи ноутбука Xiaomi Mi
Samsung представила недорогой смартфон среднего
Любовь Толкалина решила стать монахиней
Intel готовит 28-ядерный процессор Skylake-X
Crew Dragon и Starliner: Обзор космических такси
Ученые выявили нейробиологическую основу лидерства
В России начали тестировать сверхскоростную
Компания Master Replicas разработала
Учёные пришли к выводу, что полные люди болеют
Фанаты Жанны Фриске требуют от Малахова оставить
Таинственное странное существо подкрадывается на
Просмотреть все новости