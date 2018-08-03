Соседка Алены Савкиной (Рапунцель-младшей) рассказала мерзкое прошлое участницы «Дома-2»

«А я верю во все это! Вы видели, кто этих сестер Рапунцель воспитывал то? Вполне все понятно!», «Савкина и Яббаров подходят друг другу идеально просто! Оба не совсем нормальные! Да и деньги, что один, что вторая любят и готовы ради наживы на все!», «С такой то мамой, не удивительно, что дочери себя так ведут!», - продолжают активно обсуждать телезрители «Дома-2» в Сети.

Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки «Дом-2» не является секретом то, что в отличии от Ольги Рапунцель, поспевшей изрядно испортить свою репутацию, Алена Савкина продолжительный период времени многим телезрителям казалась едва ли не образцом совершенства.Как бы то ни было, но первые же возмутительные скандалы с участием длинноволосой красавицы, расставили все по своим местам. На сегодняшний день буквально все верные фанаты одного из самых популярных и самых скандальных телепроектов России уверены, что Алена Савкина еще не единожды даст фору всем самым скандальным девушкам реалити-шоу «Дом-2».Если же верить информации, которая несколько часов назад появилась в Сети и которую распространила соседка звездного семейства Рапунцель из Владивостока, то Алена на самом деле уже очень давно переплюнула свою старшую сестру по части распутного и безнравственного поведения. В довершении всего, как сообщается, на фоне Алены времяпрепровождение Ольги в чате для взрослых является ничем иным, как просто детским лепетом.Как рассказала соседка «брендов» проставленной телестройки, Алена Савкина уже давно примкнула к представительницам древней профессии. Сообщается, что длинноволосую красавицу не единожды видели в компании мужчин кавказской национальности в недорогих барах и даже саунах и банях.В конце концов подобный образ жизни Алены Рапунцель-младшей и закончился тем, что девушка на данный момент находится в интересном положении. Правда, соседка уверена, что участница «Дома-2» пытается прикрыть свои грехи замужеством на Илье Яббарове, сама же на самом деле не знает имени настоящего отца своего будущего малыша.К слову, соседка из Владивостока даже сообщила, что Алена Савкина уже не единожды избавлялась от беременности. По словам женщины, она не будет удивляться тому, если вдруг узнает, что длинноволосая красавица потеряла малыша, так как уверена, что девушка на данный момент делает все возможное и невозможное для того, чтобы у нее случился выкидыш.