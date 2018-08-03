"Жирная - значит красивая!": Алёна Апина показала по-настоящему жирную тетку

Алёна Апина посетила с гастролями Алма-Ату. Певица поделилась на своей страничке в Instagram видео, на котором рассматривает достопримечательности города. Одна уличная скульптура вызвала особый интерес звезды - статуя полной сидящей женщины.Апина сравнила свои формы со скульптурой. Она уверена, что хейтеры, считающие её жирной никогда не видели по-настоящему полных людей. По мнению певицы, жирная женщина - красивая женщина. Однако не все подписчики согласились с таким мнением. Некоторые назвали такие высказывания обычным оправданием. Преданные фанаты Апиной заверили, что у неё с фигурой полный порядок и она выглядит прекрасно, как и всегда.