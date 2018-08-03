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"Жирная - значит красивая!": Алёна Апина показала по-настоящему жирную тетку

Алёна Апина ответила на нападки хейтеров. В последнее время звезду обвиняют в том, что она запустила свою фигуру. Апина не считает себя толстой, она убеждена, что "жирная - значит красивая!".

"Жирная - значит красивая!": Алёна Апина показала по-настоящему жирную тетку


Алёна Апина посетила с гастролями Алма-Ату. Певица поделилась на своей страничке в Instagram видео, на котором рассматривает достопримечательности города. Одна уличная скульптура вызвала особый интерес звезды - статуя полной сидящей женщины.

Апина сравнила свои формы со скульптурой. Она уверена, что хейтеры, считающие её жирной никогда не видели по-настоящему полных людей. По мнению певицы, жирная женщина - красивая женщина. Однако не все подписчики согласились с таким мнением. Некоторые назвали такие высказывания обычным оправданием. Преданные фанаты Апиной заверили, что у неё с фигурой полный порядок и она выглядит прекрасно, как и всегда.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 17:03
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