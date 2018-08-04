Учёные превратили микроволновую печь в генератор плазмы

Учёные сообщают, что плазма образуется при повышенных показателях температуры. Это позволяет электронам получить силу для того, чтобы оторваться от атомов. Ранее получить плазму вне лаборатории было невозможно, несмотря на то, что она встречается во всех уголках Вселенной, обнаружение её на нашей планете было редкостью.Учёные сделали генератор плазмы из микроволновки. В ходе экспериментов они вычислили необходимый показатель давления, позволяющий веществам, находящимся в герметичном сосуде, переходить в новое состояние. Создание плазмы видно невооружённым глазом - внутри сосуда появляется свечение. Этот процесс возможен благодаря способности микроволновой печи воздействовать на молекулы.