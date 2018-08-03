Настя Каменских госпитализирована с серьёзным отравлением

Настя Каменских в течение пяти дней надеялась, что ей удастся избежать обращения в больницу, однако певице становилась всё хуже и хуже. В результате оказалось, что она серьёзно отравилась, после обращения к медикам ей сразу же поставили капельницу.В ближайшие дни у Насти Каменских запланировано выступление в Одессе, певице не хочется прерывать свой гастрольный тур и подводить организаторов. Настя надеется, что врачи ей быстро помогут встать на ноги, и она может продолжить свои выступления.Стоит отметить, что последние дни в шоу-бизнесе выдались не очень удачными, так как в больницу попали сразу несколько артистов. В частности, Сергею Жукову пришлось отменить концерты из-за серьёзной операции, Влад Лисовец получил травму после падения с самоката, а также к врачам обращались Рита Дакота и Саша Савельева.