АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Граф Калиостро во время русской миссии выполнял волю масонов
EUR 73.42 USD 63.14
Курс валют на 03.08.2018

Настя Каменских госпитализирована с серьёзным отравлением

Накануне стало известно о том, что певица Настя Каменских была госпитализирована. Артистка плохо себя чувствовала в течение нескольких дней, после чего попала в больницу с серьёзным отравлением.

Настя Каменских госпитализирована с серьёзным отравлением


Настя Каменских в течение пяти дней надеялась, что ей удастся избежать обращения в больницу, однако певице становилась всё хуже и хуже. В результате оказалось, что она серьёзно отравилась, после обращения к медикам ей сразу же поставили капельницу.

В ближайшие дни у Насти Каменских запланировано выступление в Одессе, певице не хочется прерывать свой гастрольный тур и подводить организаторов. Настя надеется, что врачи ей быстро помогут встать на ноги, и она может продолжить свои выступления.

Стоит отметить, что последние дни в шоу-бизнесе выдались не очень удачными, так как в больницу попали сразу несколько артистов. В частности, Сергею Жукову пришлось отменить концерты из-за серьёзной операции, Влад Лисовец получил травму после падения с самоката, а также к врачам обращались Рита Дакота и Саша Савельева.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 20:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Режиссер Мэт Ривз готовит новый сольный фильм про
Невесту Кличко заметили в компании другого мужчины
Минздрав РФ: 28% ВИЧ-инфицированных не опасны для
В Тверской области начался фестиваль Нашествие
Настя Каменских госпитализирована с серьёзным
Немецкий астроном обнаружил на Луне огромный
Учёные: В Австралии заражённые комары помогли
Свидание с дочерьми обошлось Брэду Питту в 100
Компания Origin представила один из самых легких
Стала известна предварительная дата презентации
Ольга Бузова приобрела в Подмосковье хлебозавод
Фанаты "женили" Николая Цискаридзе на ученице
Ксения Дели показала новорожденную дочь и своего
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в
Эксперты рассказали о новом пакете санкций США
В России появился самый дешевый смартфон компании
Солистка "Фабрики" Саша Савельева попала в
Sony Xperia XA2 на Amazon упадет в цене
В Украине продают копию новейшего Bugatti по цене
Представлен новый бюджетный хэтчбек Honda Brio
Елена Степаненко требует от Евгения Петросяна
1.8 на «механике» — самый продаваемый седан LADA
Россия догоняет Америку по уровню ожирения
Известна дата релиза финальной версии
Sony Pictures открыла в России собственное
Ростелеком создал смартфоны для госслужащих РФ
В Стэнфорде научились лечить аутизм с помощью
Турецкий отель выгнал певицу Сашу на улицу вместе
Актеру Чарли Шину не хватает денег оплатить
В подъезде дома Барнаула обнаружили труп женщины
Просмотреть все новости