Немецкий астроном обнаружил на Луне огромный мигающий источник света

Автор небольшого ролика был поражен, когда увидел странный свет красноватого оттенка, исходящий с Луны. Источником мигающего сигнала было светлое пятно неизвестного происхождения диаметров на несколько сотен километров. Аномалия случилась в 20:30 по местному времени и была снята на мощную камеру.Наблюдатель пытался рассмотреть детальнее, что бы это могло быть. Он подумал, что пульсирующий свет похож на проблесковый маячок, и возможно, это какой-то сигнал. Но кто и кому мог подавать такие странные сигналы на таком большом расстоянии – осталось загадкой.Астроном признался, что наблюдал за единственным природным спутником земли на протяжении последних 13 лет, но ничего подобного ранее увидеть ему не удавалось. Его попытки узнать у специалистов, что это мог быть за сигнал, не увенчались успехом. Кто-то предлагал почти фантастические версии, а кто-то уверял, что причина аномалии в технических неполадках камеры.