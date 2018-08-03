АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Граф Калиостро во время русской миссии выполнял волю масонов
EUR 73.42 USD 63.14
Курс валют на 03.08.2018

Немецкий астроном обнаружил на Луне огромный мигающий источник света

Немецкий астроном обнаружил на поверхности Луны огромный источник света, который мигал и пульсировал. Открытие было сделано 27 июля, а видео астрономического события попало в сеть и вызвало ажиотаж среди любителей космических тайн и загадок.

Немецкий астроном обнаружил на Луне огромный мигающий источник света


Автор небольшого ролика был поражен, когда увидел странный свет красноватого оттенка, исходящий с Луны. Источником мигающего сигнала было светлое пятно неизвестного происхождения диаметров на несколько сотен километров. Аномалия случилась в 20:30 по местному времени и была снята на мощную камеру.

Наблюдатель пытался рассмотреть детальнее, что бы это могло быть. Он подумал, что пульсирующий свет похож на проблесковый маячок, и возможно, это какой-то сигнал. Но кто и кому мог подавать такие странные сигналы на таком большом расстоянии – осталось загадкой.

Астроном признался, что наблюдал за единственным природным спутником земли на протяжении последних 13 лет, но ничего подобного ранее увидеть ему не удавалось. Его попытки узнать у специалистов, что это мог быть за сигнал, не увенчались успехом. Кто-то предлагал почти фантастические версии, а кто-то уверял, что причина аномалии в технических неполадках камеры.


 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 20:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Режиссер Мэт Ривз готовит новый сольный фильм про
Невесту Кличко заметили в компании другого мужчины
Минздрав РФ: 28% ВИЧ-инфицированных не опасны для
В Тверской области начался фестиваль Нашествие
Настя Каменских госпитализирована с серьёзным
Немецкий астроном обнаружил на Луне огромный
Учёные: В Австралии заражённые комары помогли
Свидание с дочерьми обошлось Брэду Питту в 100
Компания Origin представила один из самых легких
Стала известна предварительная дата презентации
Ольга Бузова приобрела в Подмосковье хлебозавод
Фанаты "женили" Николая Цискаридзе на ученице
Ксения Дели показала новорожденную дочь и своего
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в
Эксперты рассказали о новом пакете санкций США
В России появился самый дешевый смартфон компании
Солистка "Фабрики" Саша Савельева попала в
Sony Xperia XA2 на Amazon упадет в цене
В Украине продают копию новейшего Bugatti по цене
Представлен новый бюджетный хэтчбек Honda Brio
Елена Степаненко требует от Евгения Петросяна
1.8 на «механике» — самый продаваемый седан LADA
Россия догоняет Америку по уровню ожирения
Известна дата релиза финальной версии
Sony Pictures открыла в России собственное
Ростелеком создал смартфоны для госслужащих РФ
В Стэнфорде научились лечить аутизм с помощью
Турецкий отель выгнал певицу Сашу на улицу вместе
Актеру Чарли Шину не хватает денег оплатить
В подъезде дома Барнаула обнаружили труп женщины
Просмотреть все новости