Crew Dragon и Starliner: Обзор космических такси для отправки астронавтов на МКС

В данный момент NASA оплачивает российским партнерам доставку своих астронавтов на МКС. И удовольствие это не из дешевых. Каждое место на трехместном корабле «Союз» стоит более 70 миллионов долларов. SpaceX и Boeing разрабатывают свои собственные многоразовые такси для космонавтов в течение многих лет в рамках многомиллиардных контрактов NASA по коммерческим экипажам. Первый пилотный испытательный полет Crew Dragon от SpaceX в настоящее время запланирован на апрель 2019 года, а тестирование аппарата Boeing Starliner должен произойти в середине того же года.Вот краткий обзор этих частных экипажей-космических кораблей: капсулы Crew Dragon SpaceX и CST-100 Starliner от Boeing.Crew Dragon.Crew Dragon является модифицированной версией своего грузового партнера Dragon, и также будет запущен на Falcon 9. Его специальные функции космонавта включают в себя четыре больших окна; усовершенствованные авионики, компьютерные системы и дисплеи (включая органы управления для внутренней температуры, которые могут быть установлены от 18 до 27 °C). Внутри располагается семь мест для экипажа.Crew Dragon также оснащен системой аварийного выхода, состоящей из восьми двигателей SuperDraco, встроенных в стены капсулы. Если что-то пойдет не так в любой момент во время полета, эти двигатели запускаются в аварийном порядке и доставят космический корабль и его пассажиров в безопасное место. Двигатели успешно прошли тестирование во Флориде.В настоящее время SpaceX имеет шесть капсул Crew Dragon на разных этапах производства и тестирования, сообщают представители NASA. Транспортное средство, которое будет выполнять первую миссию по испытаниям, известную как Demo-1, уже готовится к полету в Космическом центре Кеннеди NASA (KSC) во Флориде.StarlinerCST-100 Starliner от Boeing похож на Crew Dragon. Это также многоразовая капсула с семью пассажирами, предназначенная, например, для стыковки с МКС автономно, после чего она возвращается на Землю, используя для торможения парашют. Starliner также имеет примерно тот же внутренний объем, что и капсула SpaceX. Но Starliner приспособлен изначально для приземления на землю, а не в океане, а значит, и подушек безопасности на своей закругленной базе у него больше.Капсула Boeing разработана для совместимости с несколькими ракетами-носителями, среди них и Falcon 9 SpaceX. Но первые поездки Starliner в космос, включая первый демонстрационный полет на МКС, запланированный на конец 2018 года или в начале 2019 года, будет проходить на ракетах United Launch Alliance Atlas V.Система аварийной эвакуации Starliner состоит из четырех двигателей запуска с остановкой, встроенных в сервисный модуль капсулы. В настоящее время есть три капсулы Starliner, каждая из которых предназначена для повторного использования до 10 раз.