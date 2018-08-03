АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Граф Калиостро во время русской миссии выполнял волю масонов
EUR 73.42 USD 63.14
Курс валют на 03.08.2018

Crew Dragon и Starliner: Обзор космических такси для отправки астронавтов на МКС

Последние семь лет NASA платит Роскосмосу за услуги по перевозке экипажей на МКС. Однако все изменится, когда SpaceX и Boeing предоставят агентству свои разработки – космические такси Crew Dragon и Starliner для доставки астронавтов на МКС.

Crew Dragon и Starliner: Обзор космических такси для отправки астронавтов на МКС


В данный момент NASA оплачивает российским партнерам доставку своих астронавтов на МКС. И удовольствие это не из дешевых. Каждое место на трехместном корабле «Союз» стоит более 70 миллионов долларов. SpaceX и Boeing разрабатывают свои собственные многоразовые такси для космонавтов в течение многих лет в рамках многомиллиардных контрактов NASA по коммерческим экипажам. Первый пилотный испытательный полет Crew Dragon от SpaceX в настоящее время запланирован на апрель 2019 года, а тестирование аппарата Boeing Starliner должен произойти в середине того же года.

Вот краткий обзор этих частных экипажей-космических кораблей: капсулы Crew Dragon SpaceX и CST-100 Starliner от Boeing.

Crew Dragon.

Crew Dragon является модифицированной версией своего грузового партнера Dragon, и также будет запущен на Falcon 9. Его специальные функции космонавта включают в себя четыре больших окна; усовершенствованные авионики, компьютерные системы и дисплеи (включая органы управления для внутренней температуры, которые могут быть установлены от 18 до 27 °C). Внутри располагается семь мест для экипажа.

Crew Dragon также оснащен системой аварийного выхода, состоящей из восьми двигателей SuperDraco, встроенных в стены капсулы. Если что-то пойдет не так в любой момент во время полета, эти двигатели запускаются в аварийном порядке и доставят космический корабль и его пассажиров в безопасное место. Двигатели успешно прошли тестирование во Флориде.

В настоящее время SpaceX имеет шесть капсул Crew Dragon на разных этапах производства и тестирования, сообщают представители NASA. Транспортное средство, которое будет выполнять первую миссию по испытаниям, известную как Demo-1, уже готовится к полету в Космическом центре Кеннеди NASA (KSC) во Флориде.

Starliner

CST-100 Starliner от Boeing похож на Crew Dragon. Это также многоразовая капсула с семью пассажирами, предназначенная, например, для стыковки с МКС автономно, после чего она возвращается на Землю, используя для торможения парашют. Starliner также имеет примерно тот же внутренний объем, что и капсула SpaceX. Но Starliner приспособлен изначально для приземления на землю, а не в океане, а значит, и подушек безопасности на своей закругленной базе у него больше.

Капсула Boeing разработана для совместимости с несколькими ракетами-носителями, среди них и Falcon 9 SpaceX. Но первые поездки Starliner в космос, включая первый демонстрационный полет на МКС, запланированный на конец 2018 года или в начале 2019 года, будет проходить на ракетах United Launch Alliance Atlas V.

Система аварийной эвакуации Starliner состоит из четырех двигателей запуска с остановкой, встроенных в сервисный модуль капсулы. В настоящее время есть три капсулы Starliner, каждая из которых предназначена для повторного использования до 10 раз.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 16:25
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Ботаническом саду Ростова-на-Дону найдено тело
В России стартовали продажи ноутбука Xiaomi Mi
Samsung представила недорогой смартфон среднего
Любовь Толкалина решила стать монахиней
Intel готовит 28-ядерный процессор Skylake-X
Crew Dragon и Starliner: Обзор космических такси
Ученые выявили нейробиологическую основу лидерства
В России начали тестировать сверхскоростную
Компания Master Replicas разработала
Учёные пришли к выводу, что полные люди болеют
Фанаты Жанны Фриске требуют от Малахова оставить
Таинственное странное существо подкрадывается на
Дженнифер Энистон: Занятия боксом - мой секрет
Флагман Leagoo S10 оценили менее чем в 300
Названа цена смартфона Xiaomi Mi 8 для
Врачи доказали пользу аспирина в борьбе с раком
Неизданный рассказ Хемингуэя появится в Strand
Ксения Алферова впервые сфотографировалась с
В шаге от смерти: Эдгарда Запашного едва не
Очередная «дочь» Муслима Магомаева прошла через
Ольга Бузова снова помешала счастью Романа
Активы Анастасии Волочковой подверглись атаке
Врачи назвали вредные для здоровья утренние
Кинокритики назвали фильмы, претендующие на
Алла Пугачева за 2 месяца потеряла 20 килограмм
Toyota представила новый грузовик с водородным
Врачи назвали самые полезные для сердца молочные
Инженеры NASA предоставили материалы для
«Секс, паста «Норма», объятия сына»: Ксения
На картах Google из-за загадочной пирамиды
Просмотреть все новости