Международный фестиваль «Норд-Вест» пройдёт в Валдае

По словам представителей Министерства культуры Новгородской области, XXVI фестиваль «Норд-Вест» в текущем году состоится в предстоящие выходные на площадке Соловьевского парка Валдая. На мероприятие приедут люди, хорошо известные в кругах любителей авторской песни. Также на фестивале прозвучат и новые имена исполнителей.Стоит отметить, что участниками конкурса в рамках фестиваля «Норт-Вест» могут стать все желающие, кто сочиняет и исполняет авторские песни. Начнётся гала-концерт 5 августа в 12 часов дня.