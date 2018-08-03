Международный фестиваль «Норд-Вест» пройдёт в Валдае
В Валдае пройдёт Международный фестиваль «Норд-Вест». По традиции в ежегодном фестивале примут участие поэты, авторы и исполнители авторской песни. Участниками мероприятия станут, как российские исполнители, так и гости из ближнего и дальнего зарубежья.
По словам представителей Министерства культуры Новгородской области, XXVI фестиваль «Норд-Вест» в текущем году состоится в предстоящие выходные на площадке Соловьевского парка Валдая. На мероприятие приедут люди, хорошо известные в кругах любителей авторской песни. Также на фестивале прозвучат и новые имена исполнителей.
Стоит отметить, что участниками конкурса в рамках фестиваля «Норт-Вест» могут стать все желающие, кто сочиняет и исполняет авторские песни. Начнётся гала-концерт 5 августа в 12 часов дня.
По словам представителей Министерства культуры Новгородской области, XXVI фестиваль «Норд-Вест» в текущем году состоится в предстоящие выходные на площадке Соловьевского парка Валдая. На мероприятие приедут люди, хорошо известные в кругах любителей авторской песни. Также на фестивале прозвучат и новые имена исполнителей.
Стоит отметить, что участниками конкурса в рамках фестиваля «Норт-Вест» могут стать все желающие, кто сочиняет и исполняет авторские песни. Начнётся гала-концерт 5 августа в 12 часов дня.
Культура
Добавил: Алина Сегодня, 17:05