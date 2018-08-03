АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Граф Калиостро во время русской миссии выполнял волю масонов
EUR 73.42 USD 63.14
Курс валют на 03.08.2018

Международный фестиваль «Норд-Вест» пройдёт в Валдае

В Валдае пройдёт Международный фестиваль «Норд-Вест». По традиции в ежегодном фестивале примут участие поэты, авторы и исполнители авторской песни. Участниками мероприятия станут, как российские исполнители, так и гости из ближнего и дальнего зарубежья.

Международный фестиваль «Норд-Вест» пройдёт в Валдае


По словам представителей Министерства культуры Новгородской области, XXVI фестиваль «Норд-Вест» в текущем году состоится в предстоящие выходные на площадке Соловьевского парка Валдая. На мероприятие приедут люди, хорошо известные в кругах любителей авторской песни. Также на фестивале прозвучат и новые имена исполнителей.

Стоит отметить, что участниками конкурса в рамках фестиваля «Норт-Вест» могут стать все желающие, кто сочиняет и исполняет авторские песни. Начнётся гала-концерт 5 августа в 12 часов дня.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура
Добавил: Алина Сегодня, 17:05
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Sony Pictures открыла в России собственное
Ростелеком создал смартфоны для госслужащих РФ
В Стэнфорде научились лечить аутизм с помощью
Турецкий отель выгнал певицу Сашу на улицу вместе
Актеру Чарли Шину не хватает денег оплатить
В подъезде дома Барнаула обнаружили труп женщины
В военных вузах России откроют направление
Стали известны цена и дата начала продаж в России
Sony Pictures начала работу над спин-оффом про
Учёные: "Паутинки" перед глазами - признак
Региональным школам РФ направили рекомендации по
СК опубликовало видео с реакцией одной из сестёр
В США полицейские нашли пропавшую девочку,
Changan осваивает нишу кросс-купе с новым CS85
Топалов и Лазарев доказали свою дружбу крепким
Международный фестиваль «Норд-Вест» пройдёт в
"Жирная - значит красивая!": Алёна Апина показала
Соседка Алены Савкиной (Рапунцель-младшей)
В Ботаническом саду Ростова-на-Дону найдено тело
В России стартовали продажи ноутбука Xiaomi Mi
Samsung представила недорогой смартфон среднего
Любовь Толкалина решила стать монахиней
Intel готовит 28-ядерный процессор Skylake-X
Crew Dragon и Starliner: Обзор космических такси
Ученые выявили нейробиологическую основу лидерства
В России начали тестировать сверхскоростную
Компания Master Replicas разработала
Учёные пришли к выводу, что полные люди болеют
Фанаты Жанны Фриске требуют от Малахова оставить
Таинственное странное существо подкрадывается на
Просмотреть все новости