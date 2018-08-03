Учёные: В Австралии заражённые комары помогли побороть лихорадку денге
На севере Австралии зарегистрирован случай, когда заражённые комары поспособствовали победе над лихорадкой денге. Снижение случаев заражения в 12 раз произошло из-за ослабления способностей насекомых к передаче вируса.
Согласно статистике, от лихорадки денге ежегодно страдают 50 миллионов человек. Комары являются переносчиками вируса, вызывающего это заболевание. Учёные сообщают, что при первичном инфицировании болезнь легко можно остановить, однако если в организм человека вновь попадёт вирус это может привести к геморрагической форме лихорадки, смертность от которой достигает 50%.
Учёные разработали метод, позволяющий снизить распространение лихорадки денге, не нанося вреда популяции комаров-переносчиков. Для этого специалисты заражают яйца насекомых бактериями вольбахиями, что влияет на их способность переносить вирус. Тестирование на протяжении 4 лет в Австралии доказало эффективность метода - количество случаев заражения снизилось в 12 раз.
Согласно статистике, от лихорадки денге ежегодно страдают 50 миллионов человек. Комары являются переносчиками вируса, вызывающего это заболевание. Учёные сообщают, что при первичном инфицировании болезнь легко можно остановить, однако если в организм человека вновь попадёт вирус это может привести к геморрагической форме лихорадки, смертность от которой достигает 50%.
Учёные разработали метод, позволяющий снизить распространение лихорадки денге, не нанося вреда популяции комаров-переносчиков. Для этого специалисты заражают яйца насекомых бактериями вольбахиями, что влияет на их способность переносить вирус. Тестирование на протяжении 4 лет в Австралии доказало эффективность метода - количество случаев заражения снизилось в 12 раз.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 20:15