Ученые выявили нейробиологическую основу лидерства

Исследователи из Департамента экономики изучили, что отличает людей с высокими лидерскими способностями. В исследовании, опубликованном в журнале Science, они определяют общий процесс принятия решений, который может характеризовать последователей: отвращение к ответственности или нежелание принимать решения, также затрагивающие других.В исследовании лидеры групп могли либо сами принять решение, либо делегировать его группе. Было проведено различие между «самими» испытаниями, в которых это решение затрагивало лиц, принимающих решения, и «групповые» испытания, в коих предполагались последствия для всей группы. Нейробиологические процессы, происходящие в мозгу участников во время принятия ими решений, были исследованы с использованием функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМР).Ученые испытали несколько общих интуитивных убеждений, таких как понятие о том, что люди, которые меньше боятся потенциальных потерь или рискуют, или которые, даже будучи под контролем, будут более охотно брать на себя ответственность за других. Однако эти характеристики не объяснили различную степень отрицания ответственности, обнаруженную участниками исследования. Вместо этого психологи обнаружили, что отрицание ответственности было обусловлено большей необходимостью уверенности в лучшем курсе действий, когда это решение также влияло на других. Этот сдвиг в необходимости уверенности был особенно заметен у людей с сильным отрицанием ответственности.«Поскольку эта структура подчеркивает изменение степени уверенности, необходимой для принятия решения, а не общую тенденцию человека к принятию контроля, она может учитывать множество разных типов лидерства. К ним могут относиться авторитарные лидеры, сами принимающие большинство решений, и эгалитарные лидеры, которые часто ищут групповой консенсус», - говорит ведущий автор Мика Эдельсон.