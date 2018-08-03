В подъезде дома Барнаула обнаружили труп женщины

Следователями была оперативно установлена личность подозреваемого в убийстве. В итоге его задержали. Убийство случилось вечером 31 июля. При этом возбудили уголовное дело, по статье умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего по неосторожности. Подозреваемым является тридцатипятилетний местный житель. В суд готовится ходатайство об избрании по отношении к нему меры пресечения, подразумевающей заключение мужчины под стражу.Согласно версии следствия, женщина днем 31 июля познакомилась с уроженкой Барнаула, а также ее сожителем. Потом новые знакомые пригласили женщину знакомство отметить в своей квартире. Пригласили также брата сожителя. Во время распития спиртного между гостьей и хозяйкой квартиры на почве ревности возник конфликт. За хозяйку вступился в итоге брат сожителя. Он избил новую знакомую до потери сознания. При этом оказывать помощь пострадавшей жители квартиры не стали. Они вынесли женщину в подъезд, оставив её на лестничной площадке. Вскоре она скончалась.