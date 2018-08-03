В США полицейские нашли пропавшую девочку, игравшую с привидением
В США двое полицейских пошли искать пропавшую девочку, а нашли ребенка играющимся с привидением. Инцидент паранормального характера был снят на видео, которое сразу оказалось в центре внимания любителей всего загадочного и мистического.
Много споров вызвал небольшой ролик, выложенный на YouTube. В центре повествования оказалась маленькая девочка Ева, которая по неизвестным причинам вдруг ушла гулять ночью, чем немало напугала своих близких.
Прибывшие по вызову полицейские бросились искать ребенка, и нашли довольно быстро в одном из соседних дворов. В темноте и в полном одиночестве Ева каталась на качели.
Когда ребенка спросили, что она здесь делает, Ева ответила, что она играет с Джулианной. При этом малышка показала рукой на пустые соседние качели, которые под взглядом изумленных стражей порядка вдруг начинают раскачиваться сама по себе.
Видео завершается тем, что полицейские в ужасе забирают Еву с собой, уходя без оглядки со странного места.
Кто-то поверил, что с Евой игралась другая девочка-привидение. А критики попытались найти следы видеомонтажа или инсценировки, но у них пока ничего не вышло.
Много споров вызвал небольшой ролик, выложенный на YouTube. В центре повествования оказалась маленькая девочка Ева, которая по неизвестным причинам вдруг ушла гулять ночью, чем немало напугала своих близких.
Прибывшие по вызову полицейские бросились искать ребенка, и нашли довольно быстро в одном из соседних дворов. В темноте и в полном одиночестве Ева каталась на качели.
Когда ребенка спросили, что она здесь делает, Ева ответила, что она играет с Джулианной. При этом малышка показала рукой на пустые соседние качели, которые под взглядом изумленных стражей порядка вдруг начинают раскачиваться сама по себе.
Видео завершается тем, что полицейские в ужасе забирают Еву с собой, уходя без оглядки со странного места.
Кто-то поверил, что с Евой игралась другая девочка-привидение. А критики попытались найти следы видеомонтажа или инсценировки, но у них пока ничего не вышло.
В мире
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 17:10