Топалов и Лазарев доказали свою дружбу крепким поцелуем

Несмотря на то, что Сергей Лазарев и Влад Топалов дружат долгие годы и поклонники привыкли к их тесным отношениям, однако очередная фотография вызвала крайне неоднозначные эмоции у фанатов. В качестве подписи к фотографии, Влад Топалов поспешил извиниться перед другом в том, что позволил себе опубликовать такой кадр. Однако несмотря на это, подписчики все же остались при своем мнении. Но стоит отметить, большая часть поклонников все же с пониманием отнеслись к такой крепкой тесной дружбе, не видя в поцелуе никаких сомнительных моментов.Кроме того, фанаты крайне счастливы тем, что несмотря на пройденные годы и разошедшиеся пути в карьерах двух парней, им удается сохранять преданность друг другу, не скрывая огромной дружбы, которая с каждым годом крепнет с большей силой. Таким образом, опубликованный снимок с положительными комментариями преобладает над негативными отзывами отдельных пользователей.