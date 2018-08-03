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Топалов и Лазарев доказали свою дружбу крепким поцелуем

Популярные исполнители, а также бывшие участники музыкального коллектива Smash Влад Топалов и Сергей Лазарев никогда не скрывали теплых отношений. На странице одного из исполнителей появился снимок, на котором оба парня запечатлены вместе. Вместе с тем, поклонники обратили внимание на крайне интересный поцелуй Топалова.

Несмотря на то, что Сергей Лазарев и Влад Топалов дружат долгие годы и поклонники привыкли к их тесным отношениям, однако очередная фотография вызвала крайне неоднозначные эмоции у фанатов. В качестве подписи к фотографии, Влад Топалов поспешил извиниться перед другом в том, что позволил себе опубликовать такой кадр. Однако несмотря на это, подписчики все же остались при своем мнении. Но стоит отметить, большая часть поклонников все же с пониманием отнеслись к такой крепкой тесной дружбе, не видя в поцелуе никаких сомнительных моментов.

Топалов и Лазарев доказали свою дружбу крепким поцелуем


Кроме того, фанаты крайне счастливы тем, что несмотря на пройденные годы и разошедшиеся пути в карьерах двух парней, им удается сохранять преданность друг другу, не скрывая огромной дружбы, которая с каждым годом крепнет с большей силой. Таким образом, опубликованный снимок с положительными комментариями преобладает над негативными отзывами отдельных пользователей.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 17:07
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