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Свидание с дочерьми обошлось Брэду Питту в 100 тысяч долларов

Брэд Питт продолжает бороться со своей бывшей возлюбленной Анджелиной Джоли за право опеки над их детьми. За возможность провести время вместе с дочерьми голливудский актёр выложил 100 тысяч долларов.

Свидание с дочерьми обошлось Брэду Питту в 100 тысяч долларов


Суд оставил за Брэдом Питтом возможность встречаться с детьми в любое время суток. Однако актёр по-прежнему редко видится с наследниками. Анджелина Джоли перевезла детей в Лондон, где проходят съёмки её нового фильма. Загруженность знаменитостей привела к тому, что обычное свидание обходится очень дорого.

Брэд Питт не смог выехать в Лондон для свидания с детьми. Актёр был вынужден нанять частный самолёт для двух своих дочерей Вивиен и Захары. Девочки провели вместе с отцом в Калифорнии одну неделю. Организация семейного отдыха обошлась Питту в 100 тысяч долларов.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 20:08
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