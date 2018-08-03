Свидание с дочерьми обошлось Брэду Питту в 100 тысяч долларов

Суд оставил за Брэдом Питтом возможность встречаться с детьми в любое время суток. Однако актёр по-прежнему редко видится с наследниками. Анджелина Джоли перевезла детей в Лондон, где проходят съёмки её нового фильма. Загруженность знаменитостей привела к тому, что обычное свидание обходится очень дорого.Брэд Питт не смог выехать в Лондон для свидания с детьми. Актёр был вынужден нанять частный самолёт для двух своих дочерей Вивиен и Захары. Девочки провели вместе с отцом в Калифорнии одну неделю. Организация семейного отдыха обошлась Питту в 100 тысяч долларов.