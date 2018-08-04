Рок-группа «Ария» выступит в Чите с культовыми хитами
Рок-группа «Ария» предстоящей осенью приедет с концертом в Читу. Для местных жителей и гостей артисты покажут музыкальное представление под лозунгом «для слабых места нет».
В Читу рок-группа «Ария» приедет 15 ноября, артисты исполнят известные и многим полюбившиеся песни. Концерт состоится на площадке Забайкальской краевой филармонии. На официальном сайте учреждения сообщается, что мероприятие начнётся в 19 часов.
Свою концертную программу представители легендарной группы «Ария» назвали «Для слабых места нет». Музыканты пообещали жителям Читы исполнить любимые песни, а также грандиозную феерию мощного живого звука, драйва и светового шоу.
В Читу рок-группа «Ария» приедет 15 ноября, артисты исполнят известные и многим полюбившиеся песни. Концерт состоится на площадке Забайкальской краевой филармонии. На официальном сайте учреждения сообщается, что мероприятие начнётся в 19 часов.
Свою концертную программу представители легендарной группы «Ария» назвали «Для слабых места нет». Музыканты пообещали жителям Читы исполнить любимые песни, а также грандиозную феерию мощного живого звука, драйва и светового шоу.