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Рок-группа «Ария» выступит в Чите с культовыми хитами

Рок-группа «Ария» предстоящей осенью приедет с концертом в Читу. Для местных жителей и гостей артисты покажут музыкальное представление под лозунгом «для слабых места нет».

Рок-группа «Ария» выступит в Чите с культовыми хитами


В Читу рок-группа «Ария» приедет 15 ноября, артисты исполнят известные и многим полюбившиеся песни. Концерт состоится на площадке Забайкальской краевой филармонии. На официальном сайте учреждения сообщается, что мероприятие начнётся в 19 часов.

Свою концертную программу представители легендарной группы «Ария» назвали «Для слабых места нет». Музыканты пообещали жителям Читы исполнить любимые песни, а также грандиозную феерию мощного живого звука, драйва и светового шоу.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 01:30
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