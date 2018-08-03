Таинственное странное существо подкрадывается на видео к лосю

Автором ролика стала местная жительница по имени Одри Тангуэй Фречетт. Она ехала на автомобиле поздно вечером по лесной глуши, когда ей на глаза попался лось. Сохатый грациозно стоял на обочине дороги, и женщина хотела снять его на камеру, не сразу заметив, что кто-то наблюдает за этой сценой из темноты.Через две минуты съемки Одри Фречетт увидела странную фигуру высотой около 2 метров. Лишенное половых отличий существо внимательно наблюдали за лосем, пытаясь подкрасться к нему. Оно то приближалось, то снова удалялось от свое цели, передвигаясь по кругу, но не теряя интересаЖенщина все это время сидела в машине, будучи ни живой, ни мертвой. Но потом она отчаянно начала на педаль газа, чтобы поскорее уехать подальше от этого таинственного существа.В Сети сначала решили, что это создание чем-то напоминает Горлума из «Властелина колец». Но критики заявили, что все видео, вероятно, могло быть подстроено и инсценировано.