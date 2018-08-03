Дженнифер Энистон: Занятия боксом - мой секрет стройности

Дженнифер Энистон перепробовала множество спортивных секций прежде чем нашла то, что по-настоящему помогает ей сохранять стройность. Теперь вместо традиционной йоги и фитнеса она занимается боксом. Актриса признаёт, что влюбилась в этот агрессивный вид спорта. В боксе ей нравится то, что во время тренировок нужно думать головой, а не просто механически повторять движения за тренером.Также Энистон рассказала, что бокс помогает ей избавиться от агрессии. Интенсивные тренировки способствуют избавлению от негатива, обычно на месте груши актриса представляет конкретного человека, которого она хотела бы побить в реальной жизни. Бокс стал для Дженнифер Энистон не только залогом хорошего настроения, но и помог ей наконец-то обрести стройность.