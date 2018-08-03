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Компания Origin представила один из самых легких игровых ноутбуков

Технологическая компания Origin презентовала свой новый игровой ноутбук, EON15-S ,который отличается одной важной особенностью. Аппарат является одним из самых легких игровых портативных компьютеров в мире. Его вес всего 1,54 килограмма.

Компания Origin представила один из самых легких игровых ноутбуков


Известно, что основой EON15-S стал процессор CPU Intel Core i7-8750H с восемью ядрами. Компанию ему составила дискретная видеокарта GeForce GTX 1060, которая обладает собственной памятью в 6 гигабайт. Стоит отметить, что по этому поводу есть слухи. Некоторые источники сообщают о другой версии, укомплектованной процессором Core i9-8950HK и видеокартой GTX 1050 Ti.

Объем оперативной памяти Origin EON15-S составит 8-64 гигабайта. За хранения данных будет отвечать два накопителя M.2, общий объем которых может достигать 3 Тб. Кроме этого ноутбук отличается большим количеством портов. Есть два входа USB 3.1, один порт USB 2.0, один USB-C 3.1, два Mini DisplayPort и один HDMI 1.2. Кроме этого имеются разъемы RJ45 и стандартный 3,5-милиметровый аудио вход.

Стоимость стандартной модели ноутбука EON15-S составит 1450 долларов.

 
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Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 20:00
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