Компания Origin представила один из самых легких игровых ноутбуков

Известно, что основой EON15-S стал процессор CPU Intel Core i7-8750H с восемью ядрами. Компанию ему составила дискретная видеокарта GeForce GTX 1060, которая обладает собственной памятью в 6 гигабайт. Стоит отметить, что по этому поводу есть слухи. Некоторые источники сообщают о другой версии, укомплектованной процессором Core i9-8950HK и видеокартой GTX 1050 Ti.Объем оперативной памяти Origin EON15-S составит 8-64 гигабайта. За хранения данных будет отвечать два накопителя M.2, общий объем которых может достигать 3 Тб. Кроме этого ноутбук отличается большим количеством портов. Есть два входа USB 3.1, один порт USB 2.0, один USB-C 3.1, два Mini DisplayPort и один HDMI 1.2. Кроме этого имеются разъемы RJ45 и стандартный 3,5-милиметровый аудио вход.Стоимость стандартной модели ноутбука EON15-S составит 1450 долларов.