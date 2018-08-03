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Солистка "Фабрики" Саша Савельева попала в больницу из-за голодания

Саша Савельева, участница группы "Фабрика", попала в больницу из-за голодания. Стремление подтянуть тело обернулось для солистки обследованием и капельницами.

Солистка "Фабрики" Саша Савельева попала в больницу из-за голодания


Солистка "Фабрики" Саша Савельева рассказала о негативном опыте, связанном с лечебным голоданием. Девушка считает свою фигуру нормальной, но недостаточно подтянутой. Чтобы устранить этот недостаток Савельева решила придерживаться особого режима. Звезда отказалась от употребления еды на 36 часов. На следующий день она была вынуждена вызвать бригаду скорой помощи из-за резко ухудшившегося самочувствия.

Савельева не долго пробыла в больнице. После обследования врачи диагностировали у звезды истощение, чтобы восполнить необходимый запас элементов был назначен курс капельниц. Серьезного ущерба здоровью исполнительницы не было нанесено. Стоит отметить, что голодание не всем подходит, поэтому так необходима консультация врача перед его началом.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 19:23
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