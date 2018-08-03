Стала известна предварительная дата презентации смартфона Xiaomi Mi MIX 3
Представители издания Android Pure, сообщили о том, что предварительной датой презентации нового флагмана Xiaomi Mi MIX 3 является 15 сентября 2018 года. Изначально предполагалось, что девайс будет представлен именно в сентябре текущего года.
Отмечается, что новинка при выходе на рынок будет иметь статус международной версии. Таким образом, она довольно быстро должна разойтись по странам Европы. Через пару недель после официального анонса девайс стоит ждать и в России.
Помимо даты презентации появились данные о технических характеристиках Xiaomi Mi MIX 3. Сообщается, что устройство будет работать на основе 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 845. К нему прилагается графический ускоритель Adreno 630 и модуль сотовой связи X20 LTE. Что касается памяти, то здесь будет доступно несколько модификаций. Объем ОЗУ составит 6 или 8 Гб, а на ПЗУ окажется 64, 128 или 256 гигабайт свободного пространства. Емкость аккумулятора позволит пользоваться смартфоном сутки без подзарядки.
Разработчики добавили в устройство технологию быстрой зарядки Quick Charge 4.0+ и опцию беспроводной зарядки Qi.
Начальная стоимость Xiaomi Mi MIX 3 будет на уровне 512 долларов, а за улучшенную версию придется заплатить 800 долларов.
Отмечается, что новинка при выходе на рынок будет иметь статус международной версии. Таким образом, она довольно быстро должна разойтись по странам Европы. Через пару недель после официального анонса девайс стоит ждать и в России.
Помимо даты презентации появились данные о технических характеристиках Xiaomi Mi MIX 3. Сообщается, что устройство будет работать на основе 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 845. К нему прилагается графический ускоритель Adreno 630 и модуль сотовой связи X20 LTE. Что касается памяти, то здесь будет доступно несколько модификаций. Объем ОЗУ составит 6 или 8 Гб, а на ПЗУ окажется 64, 128 или 256 гигабайт свободного пространства. Емкость аккумулятора позволит пользоваться смартфоном сутки без подзарядки.
Разработчики добавили в устройство технологию быстрой зарядки Quick Charge 4.0+ и опцию беспроводной зарядки Qi.
Начальная стоимость Xiaomi Mi MIX 3 будет на уровне 512 долларов, а за улучшенную версию придется заплатить 800 долларов.
Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 19:45