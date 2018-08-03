Стала известна предварительная дата презентации смартфона Xiaomi Mi MIX 3

Отмечается, что новинка при выходе на рынок будет иметь статус международной версии. Таким образом, она довольно быстро должна разойтись по странам Европы. Через пару недель после официального анонса девайс стоит ждать и в России.Помимо даты презентации появились данные о технических характеристиках Xiaomi Mi MIX 3. Сообщается, что устройство будет работать на основе 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 845. К нему прилагается графический ускоритель Adreno 630 и модуль сотовой связи X20 LTE. Что касается памяти, то здесь будет доступно несколько модификаций. Объем ОЗУ составит 6 или 8 Гб, а на ПЗУ окажется 64, 128 или 256 гигабайт свободного пространства. Емкость аккумулятора позволит пользоваться смартфоном сутки без подзарядки.Разработчики добавили в устройство технологию быстрой зарядки Quick Charge 4.0+ и опцию беспроводной зарядки Qi.Начальная стоимость Xiaomi Mi MIX 3 будет на уровне 512 долларов, а за улучшенную версию придется заплатить 800 долларов.