АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Граф Калиостро во время русской миссии выполнял волю масонов
EUR 73.42 USD 63.14
Курс валют на 03.08.2018

Стала известна предварительная дата презентации смартфона Xiaomi Mi MIX 3

Представители издания Android Pure, сообщили о том, что предварительной датой презентации нового флагмана Xiaomi Mi MIX 3 является 15 сентября 2018 года. Изначально предполагалось, что девайс будет представлен именно в сентябре текущего года.

Стала известна предварительная дата презентации смартфона Xiaomi Mi MIX 3


Отмечается, что новинка при выходе на рынок будет иметь статус международной версии. Таким образом, она довольно быстро должна разойтись по странам Европы. Через пару недель после официального анонса девайс стоит ждать и в России.

Помимо даты презентации появились данные о технических характеристиках Xiaomi Mi MIX 3. Сообщается, что устройство будет работать на основе 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 845. К нему прилагается графический ускоритель Adreno 630 и модуль сотовой связи X20 LTE. Что касается памяти, то здесь будет доступно несколько модификаций. Объем ОЗУ составит 6 или 8 Гб, а на ПЗУ окажется 64, 128 или 256 гигабайт свободного пространства. Емкость аккумулятора позволит пользоваться смартфоном сутки без подзарядки.

Разработчики добавили в устройство технологию быстрой зарядки Quick Charge 4.0+ и опцию беспроводной зарядки Qi.

Начальная стоимость Xiaomi Mi MIX 3 будет на уровне 512 долларов, а за улучшенную версию придется заплатить 800 долларов.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 19:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Origin представила один из самых легких
Стала известна предварительная дата презентации
Ольга Бузова приобрела в Подмосковье хлебозавод
Фанаты "женили" Николая Цискаридзе на ученице
Ксения Дели показала новорожденную дочь и своего
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в
Эксперты рассказали о новом пакете санкций США
В России появился самый дешевый смартфон компании
Солистка "Фабрики" Саша Савельева попала в
Sony Xperia XA2 на Amazon упадет в цене
В Украине продают копию новейшего Bugatti по цене
Представлен новый бюджетный хэтчбек Honda Brio
Елена Степаненко требует от Евгения Петросяна
1.8 на «механике» — самый продаваемый седан LADA
Россия догоняет Америку по уровню ожирения
Известна дата релиза финальной версии
Sony Pictures открыла в России собственное
Ростелеком создал смартфоны для госслужащих РФ
В Стэнфорде научились лечить аутизм с помощью
Турецкий отель выгнал певицу Сашу на улицу вместе
Актеру Чарли Шину не хватает денег оплатить
В подъезде дома Барнаула обнаружили труп женщины
В военных вузах России откроют направление
Стали известны цена и дата начала продаж в России
Sony Pictures начала работу над спин-оффом про
Учёные: "Паутинки" перед глазами - признак
Региональным школам РФ направили рекомендации по
СК опубликовало видео с реакцией одной из сестёр
В США полицейские нашли пропавшую девочку,
Changan осваивает нишу кросс-купе с новым CS85
Просмотреть все новости