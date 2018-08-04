Хоры из 14 стран выступят на фестивале "Поющий мир" в Петербурге

Фестиваль «Поющий мир» начинается 3 августа, мероприятие пройдёт, как в концертных залах, так и в музеях, соборах и церквях. В рамках XVI Международного фестиваля хорового искусства пройдут гала-концерты в формате нон-стоп, в каждую программу войдут по несколько коллективов. Мероприятие продлится в течение шести дней, за это время пройдёт 17 концертов хоровой музыки.На открытии фестиваля выступит сводный хор, состоящий из 1000 певцов, в Государственной академической капелле. Помимо российских исполнителей, в нынешнем году на фестиваль приедут артисты из Мексики, Болгарии, Гонконга, Италии, Израиля, Нидерландов, Китая и других стран.