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Хоры из 14 стран выступят на фестивале "Поющий мир" в Петербурге

В Санкт-Петербурге стартует Международный фестиваль хорового искусства «Поющий мир», участниками которого станут коллективы из 14 стран. В общей сложности в этом году примут участие в фестивале более 3 тысяч любительских и профессиональных коллективов.

Хоры из 14 стран выступят на фестивале "Поющий мир" в Петербурге


Фестиваль «Поющий мир» начинается 3 августа, мероприятие пройдёт, как в концертных залах, так и в музеях, соборах и церквях. В рамках XVI Международного фестиваля хорового искусства пройдут гала-концерты в формате нон-стоп, в каждую программу войдут по несколько коллективов. Мероприятие продлится в течение шести дней, за это время пройдёт 17 концертов хоровой музыки.

На открытии фестиваля выступит сводный хор, состоящий из 1000 певцов, в Государственной академической капелле. Помимо российских исполнителей, в нынешнем году на фестиваль приедут артисты из Мексики, Болгарии, Гонконга, Италии, Израиля, Нидерландов, Китая и других стран.

 
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Культура
Добавил: Алина Сегодня, 00:00
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