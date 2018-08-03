Известна дата релиза финальной версии операционной системы Android P

Стоит отметить, что в прошлом году Google выпустила систему Android O, которая появилась в доступе 21 августа. Тогда программная платформа вышла отдельно от смартфонов Pixel и раньше почти на 3 месяца. Ожидается, что в этот раз все будет точно так же. Смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL будут представлены на выставке Android Dev в ноябре.На данный момент неизвестно, будет ли финальная сборка Android P обладать каким-то новыми опциями помимо тех, которые разработчики продемонстрировали в тестовых версиях системы. Как бы там ни было, точная информация касательно этого появится в день презентации платформы.