Известна дата релиза финальной версии операционной системы Android P
Известный инсайдер Эван Бласс сообщил о том, что руководство компании Google провело закрытую встречу, в рамках которой было решено вопрос касательно даты выхода финальной сборки операционной системы Android P. Таким образом, известно, что платформа появится на просторах Сети 20 августа.
Стоит отметить, что в прошлом году Google выпустила систему Android O, которая появилась в доступе 21 августа. Тогда программная платформа вышла отдельно от смартфонов Pixel и раньше почти на 3 месяца. Ожидается, что в этот раз все будет точно так же. Смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL будут представлены на выставке Android Dev в ноябре.
На данный момент неизвестно, будет ли финальная сборка Android P обладать каким-то новыми опциями помимо тех, которые разработчики продемонстрировали в тестовых версиях системы. Как бы там ни было, точная информация касательно этого появится в день презентации платформы.
Стоит отметить, что в прошлом году Google выпустила систему Android O, которая появилась в доступе 21 августа. Тогда программная платформа вышла отдельно от смартфонов Pixel и раньше почти на 3 месяца. Ожидается, что в этот раз все будет точно так же. Смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL будут представлены на выставке Android Dev в ноябре.
На данный момент неизвестно, будет ли финальная сборка Android P обладать каким-то новыми опциями помимо тех, которые разработчики продемонстрировали в тестовых версиях системы. Как бы там ни было, точная информация касательно этого появится в день презентации платформы.
Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 18:36