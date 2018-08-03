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Известна дата релиза финальной версии операционной системы Android P

Известный инсайдер Эван Бласс сообщил о том, что руководство компании Google провело закрытую встречу, в рамках которой было решено вопрос касательно даты выхода финальной сборки операционной системы Android P. Таким образом, известно, что платформа появится на просторах Сети 20 августа.

Известна дата релиза финальной версии операционной системы Android P


Стоит отметить, что в прошлом году Google выпустила систему Android O, которая появилась в доступе 21 августа. Тогда программная платформа вышла отдельно от смартфонов Pixel и раньше почти на 3 месяца. Ожидается, что в этот раз все будет точно так же. Смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL будут представлены на выставке Android Dev в ноябре.

На данный момент неизвестно, будет ли финальная сборка Android P обладать каким-то новыми опциями помимо тех, которые разработчики продемонстрировали в тестовых версиях системы. Как бы там ни было, точная информация касательно этого появится в день презентации платформы.

 
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Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 18:36
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