Ростелеком создал смартфоны для госслужащих РФ

Новый смартфон будет обладать операционной системой SailFish, которую взломать будет очень сложно. Это обезопасит тайны чиновников. Смартфон также представят в другой версии. Она будет обладать более сильной защитой для целой группы пользователей данным смартфоном. Чиновники, имеющие общую цель, могут в итоге соединиться, а также продолжать строить планы, для достижения своей цели. При этом их секретные файлы, разговоры будут под более надежной защитой.По словам представителей Ростелекома, созданные для чиновников смартфоны уже тестируются, а также являются вполне готовыми к массовому производству. Ростелеком планирует обратиться с вопросом увеличения финансовой поддержки. Смартфоны в министерства, а также прочие учреждения будут начинать внедрять в следующем году. При этом планируют создать около 10 000 – 20 000 экземпляров данных смартфонов.