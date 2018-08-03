Ростелеком создал смартфоны для госслужащих РФ
Ростелеком для государственных служащих создал специальные смартфоны. Устройства меньше будут подвержены риску взлома, идеально подойдут госслужащим.
Новый смартфон будет обладать операционной системой SailFish, которую взломать будет очень сложно. Это обезопасит тайны чиновников. Смартфон также представят в другой версии. Она будет обладать более сильной защитой для целой группы пользователей данным смартфоном. Чиновники, имеющие общую цель, могут в итоге соединиться, а также продолжать строить планы, для достижения своей цели. При этом их секретные файлы, разговоры будут под более надежной защитой.
По словам представителей Ростелекома, созданные для чиновников смартфоны уже тестируются, а также являются вполне готовыми к массовому производству. Ростелеком планирует обратиться с вопросом увеличения финансовой поддержки. Смартфоны в министерства, а также прочие учреждения будут начинать внедрять в следующем году. При этом планируют создать около 10 000 – 20 000 экземпляров данных смартфонов.
Новый смартфон будет обладать операционной системой SailFish, которую взломать будет очень сложно. Это обезопасит тайны чиновников. Смартфон также представят в другой версии. Она будет обладать более сильной защитой для целой группы пользователей данным смартфоном. Чиновники, имеющие общую цель, могут в итоге соединиться, а также продолжать строить планы, для достижения своей цели. При этом их секретные файлы, разговоры будут под более надежной защитой.
По словам представителей Ростелекома, созданные для чиновников смартфоны уже тестируются, а также являются вполне готовыми к массовому производству. Ростелеком планирует обратиться с вопросом увеличения финансовой поддержки. Смартфоны в министерства, а также прочие учреждения будут начинать внедрять в следующем году. При этом планируют создать около 10 000 – 20 000 экземпляров данных смартфонов.
Общество / Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:23