Турецкий отель выгнал певицу Сашу на улицу вместе с ребёнком и больной матерью

Певица Саша не намерена замалчивать скандал, произошедший в отеле на турецком курорте Сиде. Во время заселения звезда заметила, что в здании царит неимоверная жара. Сотрудники отеля отказались признать проблему с кондиционированием и растянули регистрацию на 4 часа. Всё это время Саша просидела в душном лобби вместе с двухлетним сыном и матерью, больной сахарным диабетом.Певица пыталась мирно разрешить ситуацию, но ей запретили пользоваться телефоном, из-за чего она не смогла обратиться за помощью в посольство России и США. Скандал в отеле привёл к ухудшению самочувствия матери исполнительницы. Туроператор был вынужден искать другое жильё. Саша оказалась с чемоданами на улице, ей пришлось самой искать на чём доехать до нового отеля.