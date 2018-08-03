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Турецкий отель выгнал певицу Сашу на улицу вместе с ребёнком и больной матерью

Популярная в 2000-х певица Саша столкнулась с хамством администрации турецкого отеля. Когда звезда пожаловалась на духоту сотрудники отеля устроили скандал, в результате чего, исполнительница вместе с маленьким сыном и больной матерью оказалась на улице.

Турецкий отель выгнал певицу Сашу на улицу вместе с ребёнком и больной матерью


Певица Саша не намерена замалчивать скандал, произошедший в отеле на турецком курорте Сиде. Во время заселения звезда заметила, что в здании царит неимоверная жара. Сотрудники отеля отказались признать проблему с кондиционированием и растянули регистрацию на 4 часа. Всё это время Саша просидела в душном лобби вместе с двухлетним сыном и матерью, больной сахарным диабетом.

Певица пыталась мирно разрешить ситуацию, но ей запретили пользоваться телефоном, из-за чего она не смогла обратиться за помощью в посольство России и США. Скандал в отеле привёл к ухудшению самочувствия матери исполнительницы. Туроператор был вынужден искать другое жильё. Саша оказалась с чемоданами на улице, ей пришлось самой искать на чём доехать до нового отеля.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 18:08
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