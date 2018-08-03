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Врачи доказали пользу аспирина в борьбе с раком

Американские врачи доказали пользу аспирина (ацетилсалициловой кислоты) в борьбе с раком. Регулярный прием низких доз этого препарата позволяет эффективно противостоять такой разновидности онкологических заболеваний, как рак яичников.

Исследования проводились в Национальном институте рака и Онкологического центра Моффитта.

Врачи доказали пользу аспирина в борьбе с раком


Поводом для научных выводов стали результаты масштабной работы, в ходе которой ученые занимались анализом информации от 13 научных проектов с привлечением 750 тысяч женщин. Из этого числа со временем у более 3,5 тысяч человек была диагностирована злокачественная опухоль в зоне яичников.

В ходе предварительного исследования, проведенного сотрудниками центра Мофитта и Гавайского университета, было установлено, что больные раком яичника при использовании аспирина чувствуют себя намного лучше и терапия проходит на порядок эффективнее.

Общие итоги научных изысканий позволили врачам сделать однозначный вывод: аспирин позволяет на 30% повысить показатели выживаемости. И этот факт заставляет задуматься представителей современной медицины с тем, чтобы внести корректировки в общепринятые схемы лечения онкологии.

Ранее ученые из Гарварда сумели доказать, что, принимая аспирин, можно предотвратить развитие рака ЖКТ.

 
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Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 15:23
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