Врачи доказали пользу аспирина в борьбе с раком

Исследования проводились в Национальном институте рака и Онкологического центра Моффитта.Поводом для научных выводов стали результаты масштабной работы, в ходе которой ученые занимались анализом информации от 13 научных проектов с привлечением 750 тысяч женщин. Из этого числа со временем у более 3,5 тысяч человек была диагностирована злокачественная опухоль в зоне яичников.В ходе предварительного исследования, проведенного сотрудниками центра Мофитта и Гавайского университета, было установлено, что больные раком яичника при использовании аспирина чувствуют себя намного лучше и терапия проходит на порядок эффективнее.Общие итоги научных изысканий позволили врачам сделать однозначный вывод: аспирин позволяет на 30% повысить показатели выживаемости. И этот факт заставляет задуматься представителей современной медицины с тем, чтобы внести корректировки в общепринятые схемы лечения онкологии.Ранее ученые из Гарварда сумели доказать, что, принимая аспирин, можно предотвратить развитие рака ЖКТ.