В России появился самый дешевый смартфон компании Xiaomi за 2018 год
Вчера поступило сообщение, что на российский рынок смартфонов выходит самое доступное мобильное устройство китайской корпорации Xiaomi за текущий год. Речь идет о девайсе Redmi 6A. Цена на модификации 2/16 и 2/32 Гб составит 5 990 и 6 990 рублей соответственно.
Стоит отметить, что Xiaomi Redmi 6A является самым доступным по цене смартфоном бренда за весь 2018 год. За небольшую плату пользователь получит 5,45-дюймовый дисплей IPS, разрешение которого 1440 на 720 пикселей. Вычислительные функции на себя взял 4-ядерный процессор MediaTek Helio A22. Как уже указывалось выше, объем оперативной и постоянной памяти будет на уровне 2/3 и 16/32 гигабайт.
Кроме этого можно выделить наличие батареи с емкостью 3 тысячи мАч и двух камер с разрешением 13 и 5 мегапикселей. Так как цена смартфона небольшая, то аппарат не получил опций быстрой или беспроводной зарядки. Однако разработчики внедрил функцию PowerVR GE8320, с помощью которой ускоряется работа графической системы.
В продаже Redmi 6A появится в четырех цветах – черном, голубом, золотистом и сером. Что касается выхода смартфона на рынок, то это случится 8 августа.
Стоит отметить, что Xiaomi Redmi 6A является самым доступным по цене смартфоном бренда за весь 2018 год. За небольшую плату пользователь получит 5,45-дюймовый дисплей IPS, разрешение которого 1440 на 720 пикселей. Вычислительные функции на себя взял 4-ядерный процессор MediaTek Helio A22. Как уже указывалось выше, объем оперативной и постоянной памяти будет на уровне 2/3 и 16/32 гигабайт.
Кроме этого можно выделить наличие батареи с емкостью 3 тысячи мАч и двух камер с разрешением 13 и 5 мегапикселей. Так как цена смартфона небольшая, то аппарат не получил опций быстрой или беспроводной зарядки. Однако разработчики внедрил функцию PowerVR GE8320, с помощью которой ускоряется работа графической системы.
В продаже Redmi 6A появится в четырех цветах – черном, голубом, золотистом и сером. Что касается выхода смартфона на рынок, то это случится 8 августа.
Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 19:30