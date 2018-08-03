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Sony Xperia XA2 на Amazon упадет в цене

Устройство Sony Xperia XA2 на Amazon должно упасть в цене. Недавно Sony Xperia XA2 сертифицировали для работы непосредственно в сетях Verizon.

Sony Xperia XA2 на Amazon упадет в цене


В свою очередь это смартфон должно сделать еще более привлекательным для потенциальных клиентов, которые ищут хороший смартфон среднего класса на ОС Android. На Amazon устройство должны продавать со скидкой. Версия Xperia XA2, которую запустили в начале текущего года на рынке, обычно продают в Соединённых Штатах за 350 долларов. Однако на местных рынках вряд ли найдут данный продукт. Девайс можно купить через авторизованных продавцов: Amazon, Best Buy, B & H Video. В свою очередь первый на устройство дарит скидку, которая составляет 20 процентов.

Гаджет в синем цвете расценивается в 280 долларов. Это на $70 меньше в сравнении с первоначальной ценой. Имеется также возможность приобретения Sony Xperia XA2 в серебристом либо черном варианте корпуса. За это придется выложить $20-30

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:15
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