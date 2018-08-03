Ольга Бузова снова помешала счастью Романа Гриценко и Ирины Пинчук

«По всей видимости, Гриценко начал засматриваться на молоденьких девушек, чем не на шутку разозлит Бузову..Ну что сказать, вполне ожидаемый поворот событий!», «А Пинчук, что думала, что не успеет она появится в Периметре всё вокруг нее будет крутиться? Ага, конечно! С Хромовой Бузова не дала Гриценко строить отношения, а с этой даст?! Не смешите уже!!!», «А мне почему-то жалко Ирку! Хорошая девка она! Так видно было по ней, что не хочет она ехать на Сейшельские острова..», - продолжают активно обсуждать телезрители «Дома-2» в Сети.

Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки не является секретом то, что несколько дней назад на Сейшельские острова отправили надоевшую всем на Поляне Ирину Пинчук. А это значит, что Татьяна Мусульбес на данный момент осталась без близкой подруги, которая явно занимает в планах девушки не последнее место, ведь впереди подготовка к свадьбе.Да и прославленная поющая телеведущая Ольга Бузова явно вздохнула с облегчением. Ведь буквально все и телезрители «Дома-2», и участники проекта заметили, что Оле довольно сложно удается скрывать от общественности свою ревность по отношению к Роману Гриценко.Стоит отметить, что отношения Романа и Ирины несколько раз, не успев нормально начаться, зразу же заканчивались. Не успели парочку начать поздравлять с воссоединением, как Пинчук тут же подчеркивала, что поехала с Гриценко в клуб по-дружески, где потом оказывалась совершено случайно и Бузова.Совсем скоро закончится кастинг-тур «Дома-2», а это означает, что в течении нескольких дней на Поляне снова появится Роман Гриценко и будет снова общаться с Ириной Пинчук. По всей видимости, Ольга Бузова все-таки смогла донести всем окружающим, что ей не нравится то, что парень общается с брюнеткой и именно поэтому девушку отправили на Сейшелы.Нужно сказать, что до сегодняшнего дня многие поклонники телепроекта не верят в искренность чувств Романа Гриценко к поющей телеведущей Ольге Бузовой. Как бы то ни было, но, похоже, что эта история будет тянуться до тех пор, пока она всем не надоест, либо же пока она не надоест самой знаменитости. Сам же участник вряд ли покинут шоу по собственному желанию.