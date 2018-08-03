АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Граф Калиостро во время русской миссии выполнял волю масонов
EUR 73.42 USD 63.14
Курс валют на 03.08.2018

Ольга Бузова снова помешала счастью Романа Гриценко и Ирины Пинчук

Телезрители скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» уверены, что несмотря на то, что Ирина Пинчук и не стала серьезной соперницей в борьбе за сердце Романа Гриценко Ольге Бузовой, она по-прежнему «напрягает» телеведущую своим присутствием в Периметре.

Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки не является секретом то, что несколько дней назад на Сейшельские острова отправили надоевшую всем на Поляне Ирину Пинчук. А это значит, что Татьяна Мусульбес на данный момент осталась без близкой подруги, которая явно занимает в планах девушки не последнее место, ведь впереди подготовка к свадьбе.

Ольга Бузова снова помешала счастью Романа Гриценко и Ирины Пинчук


Да и прославленная поющая телеведущая Ольга Бузова явно вздохнула с облегчением. Ведь буквально все и телезрители «Дома-2», и участники проекта заметили, что Оле довольно сложно удается скрывать от общественности свою ревность по отношению к Роману Гриценко.

Стоит отметить, что отношения Романа и Ирины несколько раз, не успев нормально начаться, зразу же заканчивались. Не успели парочку начать поздравлять с воссоединением, как Пинчук тут же подчеркивала, что поехала с Гриценко в клуб по-дружески, где потом оказывалась совершено случайно и Бузова.

Ольга Бузова снова помешала счастью Романа Гриценко и Ирины Пинчук


Совсем скоро закончится кастинг-тур «Дома-2», а это означает, что в течении нескольких дней на Поляне снова появится Роман Гриценко и будет снова общаться с Ириной Пинчук. По всей видимости, Ольга Бузова все-таки смогла донести всем окружающим, что ей не нравится то, что парень общается с брюнеткой и именно поэтому девушку отправили на Сейшелы.

«По всей видимости, Гриценко начал засматриваться на молоденьких девушек, чем не на шутку разозлит Бузову..Ну что сказать, вполне ожидаемый поворот событий!», «А Пинчук, что думала, что не успеет она появится в Периметре всё вокруг нее будет крутиться? Ага, конечно! С Хромовой Бузова не дала Гриценко строить отношения, а с этой даст?! Не смешите уже!!!», «А мне почему-то жалко Ирку! Хорошая девка она! Так видно было по ней, что не хочет она ехать на Сейшельские острова..», - продолжают активно обсуждать телезрители «Дома-2» в Сети.


Ольга Бузова снова помешала счастью Романа Гриценко и Ирины Пинчук

Нужно сказать, что до сегодняшнего дня многие поклонники телепроекта не верят в искренность чувств Романа Гриценко к поющей телеведущей Ольге Бузовой. Как бы то ни было, но, похоже, что эта история будет тянуться до тех пор, пока она всем не надоест, либо же пока она не надоест самой знаменитости. Сам же участник вряд ли покинут шоу по собственному желанию.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:58
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Врачи доказали пользу аспирина в борьбе с раком
Неизданный рассказ Хемингуэя появится в Strand
Ксения Алферова впервые сфотографировалась с
В шаге от смерти: Эдгарда Запашного едва не
Очередная «дочь» Муслима Магомаева прошла через
Ольга Бузова снова помешала счастью Романа
Активы Анастасии Волочковой подверглись атаке
Врачи назвали вредные для здоровья утренние
Кинокритики назвали фильмы, претендующие на
Алла Пугачева за 2 месяца потеряла 20 килограмм
Toyota представила новый грузовик с водородным
Врачи назвали самые полезные для сердца молочные
Инженеры NASA предоставили материалы для
«Секс, паста «Норма», объятия сына»: Ксения
На картах Google из-за загадочной пирамиды
Samsung Galaxy On8 нового поколения для Индии
Евгения Феофилактова намекнула на преследование
Поклонники «Дома-2» сравнили Оксану Ряску со
Экс-участница «Дома-2» Олеся Лисовская
Появились первые «слитые» фотографии смартфона
Компания Bell Helicopter провела первые
В Канаде скончался Zombie Boy из клипа певицы
Родинка Ксении Бородиной рассказала о непростом
Марина Африкантова заявила поклонникам, что
Дмитрий Шепелев беспокоится о безопасности сына,
Huawei запустила в России систему "trade-in" для
LADA Priora стала вторым по популярности
Samsung начала принимать предзаказы на Samsung
В России стартовали продажи KIA Rio и Sorento
Xiaomi озвучила цены для России на флагман Mi8 и
Просмотреть все новости